ART Alüminyum, alternatif ihracat pazarlarına odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv ve elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda uzmanlaşan ve bu alanda Türkiye’nin en büyük tesislerinden olan ART Recycle bağlantılı alanlarda da yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Ömrünü tamamlamış otomobillerin geri dönüşümü konusunda çalışmaların artarak devam ettiğini bunun yanı sıra da yeni yatırımların hayata geçirildiğini belirten ART Recycle Genel Müdürü Gökhan Dursun, “ART Çevre ile müşterilerimize mühendislik alanında da hizmet vermeye başlamıştık. Son 1 yıldır da ART Alüminyum ile geri dönüştürülmüş alüminyum alanında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şu anda faaliyetlerimizden elde ettiğimiz ve buna ilave olarak ithalatını yaptığımız hurda alüminyumu iş ortaklarımız aracılığıyla alüminyum profillere dönüştürüp ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl sektörde yeni olmamıza rağmen 1.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İlk ihracatımıza İspanya ile başladık. Şu anda da Avrupa’da alternatif lokasyonlar konusunda çalışıyoruz. Piyasalardaki bozulmanın işleyişe olan etkisini minimuma indirmek adına bu konudaki faaliyetlerimizi hızlandırırken bir yandan da dış ticaret şirketleri ile temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlara devam ediyoruz”

Son dönemde geri dönüştürülmüş alüminyuma olan talebin form değiştirdiğini belirten Dursun, “Daha önce alüminyumu paketler halinde müşterilerimize gönderirken özellikle sürdürülebilirlik çalışmaları bu alandaki talebi değiştirdi. Daha düşük enerji tüketimi ve karbon salınımı yarattığı için özellikle granül alüminyum tarafında bir talep artışı var. Granül alüminyum ayrıca lojistik konusunda da önemli avantajlar sağlıyor. Biz de bu konuda bir yatırım planı hazırladık. Alüminyum kırma hattı kurmak üzere yaptığımız araştırmaların neticesinde bir hattın kurulumuna 2024 içerisinde başlayıp 2025’te tam anlamıyla devreye almayı öngörüyoruz. Ayrıca Alüminyum fabrikamızın bina inşaatını tamamlayıp orada bazı makineleri devreye almıştık. Çevre düzenlemesi ve dış alan inşaatlarını da yine 2024 içerisinde tamamlayacağız. 2024-2025 sürecinde 2 milyon doları aşan bir yatırım hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Yatırımlarını öz sermaye gücü ile hayata geçirdiklerini belirten Dursun, “Geri dönüşüm tesisleri için hazırlanan kapasite kriterlerine uyumlu olabilmek adına yatırımları planlıyor, kazancımızı yatırıma dönüştürüyoruz. Aldığımız yatrırım teşvik belgeleri de bu yatırımlarda bize olumlu katkı sunuyor. 2024 sonuna kadar 100 çalışan sayısını geçmek üzere planlama yaptık. Yatırımlarımızı ekonomideki hareketler ile paralel aşama aşama devreye aldıkça istihdama da katkı yapacağız” diye konuştu.