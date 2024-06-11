Arvento, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı’na sponsor oldu

Türkiye’de geliştirdiği teknolojiler ile araç takip sistemleri sektöründe dünyanın öncü markaları arasında yer alan Arvento, Türkiye’nin en prestijli deniz sporları organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın beşinci yılında da spora desteğini sürdürdü. 19-25 Mayıs tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleşen ‘Halikarnas Kupası’ yarışlarının sponsorları arasında yer alan Arvento, geliştirdiği tekne takip sistemi ile yarış esnasında sporcuların güvenliğini sağlamaya destek oldu.

Teknelerin rotalarını tespit ederek hızlarını analiz etti

Yelkenli tekneler ile yarışçıların şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği bu zorlu yarışta, Arvento takip cihazı ile yarış rotası boyunca teknelerin rota başlangıç ve bitiş koordinatları arasındaki konumları tespit edilerek, güzargah boyunca tekne hızlarının analiz edilmesi sağlandı. Zorlu hava koşullarında dahi üstün bir performans sunan Arvento tekne takip cihazlarının suya, darbeye, şoklara dayanıklı ve alev almayan materyallerden yapılmış olması, yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi özellikleri denizciler arasında tercih sebebi oluyor. Ayrıca montaj ve elektrik bağlantısı gerektirmeyen, düşük enerji tüketimi ve uzun süreli şarj ömrü olan Arvento cihazları yarışmacılar için bu zorlu yarışta büyük bir kullanım kolaylığı sağladı.

“Yarışmacıların açık denizde ‘güvenle’ mücadelesini destekliyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarına geçmiş yıllardan beri sürdürdükleri destekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kapdan, “Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın beşinci yılında da sponsorlar arasında yer almaktan dolayı oldukça mutluyuz. Bu keyifli organizasyonda geliştirdiğimiz yenilikçi sistemlerle denizcilik sektöründe güvenliğe dikkat çekme ve bu alanda farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Sadece yat yarışlarında değil 10.000’nin üzerinde tekne, gemi, tanker gibi deniz araçlarını da takip ettiğimiz üst düzey teknolojiye sahip, yenilikçi tekne takip sistemlerimiz ile Ege’nin en güzel durakları arasında kıyasıya gerçekleştirilen açık deniz müsabakasında teknelerin ve yelkenlilerin mücadelesini anlık izleme imkanı sunduk. Güvenli bir yarış için yarışmacılara teknolojimizle destek olduk” dedi.

Zorlu yarışta ödüller sahiplerini buldu

16 ülkeden 26 ekip ve 300'ün üzerinde yarışçının Bodrum parkurunda kıyasıya mücadele ettiği yarış, 25 Mayıs Cumartesi günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Halikarnas Kupası ödül töreni ile sona erdi. F.T.F. (First To Finish) ödülü MAGIC TWELVE teknesine verilirken, IRC 3 kategorisinin birincisi olan Omani Takımı’nın ödülünü, Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kapdan verdi.