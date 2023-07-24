ASCE GYO, halka arz oluyor

Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor. ASCE GYO’nun halka arz toplantısında değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Konukoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ASCE Kurucusu ve Hâkim Ortağı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ASCE GYO’yu halka arz edeceklerini bildirdi.

ASCE’yi 2010’da kurduklarını hatırlatan Konukoğlu, “ASCE ile ilk olarak 10 yıl önce Gaziantep’e lüks ve konforlu site anlayışı getirdik. Gaziantep’in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Sakarya’daki arsa yatırımlarımızı da değerlendirmek üzere çalışmaya başladık. 2023’te ASCE’yi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürdük. Tamamladığımız çok sayıda konut ve iş yerinin yanı sıra projelendirmeyi planladığımız yüzbinlerce metrekare inşaat alanımız bulunuyor. Her projede deneyimi, teknolojiyi, çevreye ve insana saygıyı harmanlayan ASCE GYO ile geleceğin harcını güvenle karıyoruz.” dedi.

Güçlü öz varlıklara sahip

ASCE GYO’nun geniş gayrimenkul portföyünün yanında güçlü bir öz varlığa sahip olduğunu belirten Konukoğlu, “Bu yanıyla sektördeki pek çok firmadan ayrışıyoruz. Özkaynak toplamımız 6,5 milyar TL’nin üzerinde tespit edilmiştir. Toplam portföy değerimiz yaklaşık 9 milyar TL’dir. Portföyümüzde yer alan arsa ve arazilerimizin 1,075,192 metrekaresi Gaziantep’te, 45 bin 124 metrekaresi Ankara Sincan’da, 107,369 metrekaresi İstanbul Başakşehir’de, 42,972 metrekaresi ise Sakarya Hendek’te olmak üzere toplam 1,273,157 metrekare arsa ve arazimiz bulunuyor.” diye konuştu.

165 milyon pay arz edilecek

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL’lik payın, yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.

Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor. ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor.



ASCE GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak belirlenirken. 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak ve hisseler 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak. Halka arzda Halk Yatırım Menkul Değerler dahil olmak üzere 37 konsorsiyum üyesi yer alıyor.