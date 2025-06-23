Holiday Inn Ankara Çukurambar’a Avrupa’dan prestijli ödül

Ankara’nın iş ve yaşam merkezi Çukurambar’da konumlanan Holiday Inn Ankara Çukurambar, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. InterContinental Hotels Group (IHG) tarafından her yıl düzenlenen ve Avrupa genelindeki yüzlerce otelin performansının değerlendirildiği IHG Europe Hotel Metrics Impact Award 2024 sürecinde, otel “Guest Love Top Performer” unvanını kazandı.

Bu ödül, Holiday Inn Ankara Çukurambar’ın 2024 yılı boyunca elde ettiği en yüksek misafir memnuniyeti skoru ile aldığı birinciliği temsil ediyor. Otel, konuklarına sunduğu kaliteli hizmet ve kusursuz konukseverlik anlayışıyla uluslararası alanda öne çıktı.

Ödül Töreni ve Açıklama

Ödül, Mayıs 2025’te düzenlenen resmi törende Holiday Inn Ankara Çukurambar Genel Müdürü Emre Ersoy’a takdim edildi. Törende konuşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ödül, ekibimizin tutkusu, özverisi ve misafirlerimize duyduğu içten bağlılığın bir yansımasıdır. Her konuğumuzu evinde hissettirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Bu başarı, doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesidir.”

Misafir odaklı hizmet anlayışıyla fark yaratıyor

Holiday Inn Ankara Çukurambar, sadece konaklama hizmeti sunmakla kalmayıp, misafirlerinin beklentilerinin ötesine geçen deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Elde edilen bu uluslararası başarı, otelin sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtlıyor.

IHG markasının bir parçası olan Holiday Inn Ankara Çukurambar, misafir memnuniyetini esas alan hizmet yaklaşımıyla önümüzdeki dönemlerde de başarısını sürdüreceğini belirtiyor.