ASELSAN ortaklı yeni şirket kuruldu

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yüzde 15 pay sahibi olduğu Adıyaman Kablo ve Konnektör A.Ş’nin kurulduğunu duyurdu.

ASELSAN’ın konuya ilişkin dünkü KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Başta savunma sanayi sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere sivil ve askeri kablo, konnektör ve kablaj (harness) ve benzeri ürün ve teknolojilerin üretimi, tasarımı, araştırma geliştirmesi, eğitim test ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek ve söz konusu ürünlerin satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınaî faaliyette bulunmak amacıyla %15'i ASELSAN'a ait olmak üzere ‘Adıyaman Kablo ve Konnektör A.Ş.’ ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 485.000.000,- TL olup, kuruluşu 7 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiştir.”