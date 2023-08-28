ASELSAN'dan 35,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35 milyon 580 bin dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, TOLUN güdümlü mühimmatının ilk ihracat sözleşmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.