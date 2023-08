Elite World Hotels&Resorts, yeni markası ile Van’da hizmet verecek

Takip Et

ELITEWORLD GO Van’ın, yılın son çeyreğinde Edremit ilçesinde misafirlerine hizmet vereceği duyuruldu. ELITEWORLD GO Van, aynı zamanda ELITEWORLD GO markasının da ilk oteli olma özelliğini taşıyor.

Otel yatırımcıları Ali Süer ve Gülistan Süer ile imzalanan yeni otel anlaşmaları dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Elite World Hotels&Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “50 yıla yaklaşan konaklama deneyimimizi yatırımcılarla paylaşma stratejimiz doğrultusunda, markalarımızla yatırımcılara franchise ve management yönetim modeli imkânları sunuyoruz. Elite World markasının gücünü ve kalitesini, birbirinden farklı konaklama ihtiyaçlarına cevap veren otellerimizle ülkemizin 7 bölgesine yayarken, ülkemizde turizmin gelişmesine katkı sunmayı da hedefledik” dedi.

Kısa bir süre önce ilk franchise otellerini Samsun’da açacaklarını duyurduklarını hatırlatan Emel Elik Bezaroğlu, “Yeni stratejimiz doğrultusunda, franchise yönetim modeli ile yönetilecek ikinci otelimiz ise Van’da ELITEWORLD GO markamızla hizmet verecek. Van bizim için çok özel çünkü Elite World markasının doğduğu şehir. Yıllar önce ailemiz Van’ın ilk otelini açtı. 2012 yılında ise doğduğumuz şehre, şehrin ilk 5 yıldızlı otelini yine biz kazandırdık. Şimdi ise en yeni markamız olan ELITEWORLD GO ile Van’ın turizm hayatına bir yenilik daha getiriyoruz” diye konuştu.

2030 yılına kadar 32 yeni otel, 3 bin kişilik istihdam

Aralık ayında lansmanını gerçekleştirdikleri yeni büyüme stratejileri ile başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerini söyleyen Elite World Hotels&Resorts COO’su Orkun Petekçi, “Bu yılın son çeyreğinde açılmasını planlandığımız ELITEWORLD GO Van ile birlikte, yılsonuna kadar 2’si imzalanmış, 2’si ise imza aşamasında olan toplam 4 yeni oteli daha zincirimize ekleyeceğiz. Franchise yönetim modeliyle 2030 yılına kadar 32 otel daha açmayı planlıyor, bu oteller sayesinde 3 bin kişilik istihdam öngörüyoruz. Girişimcileri, kendilerine güven veren ve sektöründe uzman bir markayla birlikte turizm yatırımcısı olma fırsatına kavuştururken, ülkemizin her bölgesinde konaklama kalitesinin artmasında etkin bir rol oynuyoruz” dedi.

Van’ı destinasyon olarak iyi tanıyan, deneyimli bir marka ile iş ortaklığı yapmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer de şu değerlendirmelerde bulundu: “1990’lı yıllarda ilimizi ziyaret eden Avrupalı turist sayısı çok yüksekti. Şu anda özellikle İran, Irak ve Azerbaycan’dan turist alan bölgeye ilgi her geçen gün artıyor, ancak hedefimiz 1990’lı yıllarda ilimizi ziyaret eden Avrupalı turistleri tekrar misafir etmek ve Van’ın sahip olduğu tüm bu güzellikleri herkese tanıtmak. Bu bağlamda, Elite World markasıyla beraber çalışacak olmak önemli bir adım ve bu güzel iş ortaklığının başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Süerler Group olarak, Van’da hâlihazırda farklı sektörlerde ciddi yatırımlarımız var ve ELITEWORLD GO Van ile turizm sektöründeki yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Turizm sektöründeki en büyük hedefimiz ise hem bölgeyi turizme kazandırmak hem de bölge istihdamına katkı sağlamak.”