"Asfaltta yerinde dönüşümü başlattık"

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bütün dünya yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik konusunda çalışırken, Demirören AŞ doğaya zararı minimuma indirerek asfaltları tamir etmeyi sağlayan ‘Asfaltmatik’i geliştirdi. Isı sistemleri konusundaki yaklaşık 40 yıllık deneyimi ile sektörün önemli oyuncularından olan Demirören AŞ, bu alandaki tecrübesini ısı ile çözüm gerektiren ve doğaya önemli miktarda atık karışmasına neden olan Asfalt yenileme alanına aktardı. İki yıl önce ilk üretimini gerçekleştirdikleri ‘Asfaltmatik’in bugün 1 metrekareden 5 metrekareye kadar alandaki çatlak ya da hasarlı asfaltı 8-10 dakika gibi bir sürede onardığını belirten Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği (BARSİAD) ve Demirören AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, “Biz asfaltı propan gazı desteği ile 6 cm derinliğe kadar ısıtıp onun yeniden kullanılabilir bir hammadde olmasını sağlıyoruz. Akabinde de eksik malzeme varsa sadece onu tamamlayıp kısa bir süre içerisinde yolu da ulaşıma açıyoruz. Mevcutta asfaltın kazınıp, başka bir yere taşınıp orada doğada depolanması söz konusuydu. Biz bu makine ile hem asfalt atığı oluşmasını engelliyor hem de ekstra taşıma ve personel maliyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiyle her iki tarafa da termal sıcaklık uygulandığı için karışım ve kaynaşma çok daha sağlıklı oluyor. Bu da uygulama yapılan bölgenin uzun ömürlü olmasını sağlıyor” diye konuştu.

“12 ay asfalt yapılabiliyor”

İçerisinde kullanılan Karbon fiber kumaş hariç kalan bütün parçaları kendilerinin ürettiğini belirten Demirören, “Bizim temel hedef kitlemiz yerel yönetimler ve asfalt işi ile uğraşan müteahhitler. Niş bir ürün üretiyoruz. Ülkemizdeki birçok belediye şu anda bu cihazımızı kullanıyor. Bunun yanı sıra Kosova ve Bulgaristan’a da ihracatını gerçekleştirdik. Fransa ile de görüşmelerimiz sürüyor. Avrupa’da muadili olmasına karşın ülkemizde sadece biz üretimini yapıyoruz ve sunduğumuz fiyat/maliyet avantajı ile ihracat konusunda da önemli bir fırsat yakaladık. 40’ın üzerinde makinemiz şu anda çeşitli yerlerde kullanılıyor. Önemli de bir maliyet avantajı sunuyoruz. 5 metrekarelik bir alanda yaklaşık bin 250 kilo asfalt kullanılır. Geliştirdiğimiz uygulamada ise mevcut asfaltı malzeme olarak değerlendirdiğimiz için bu rakamı çok aşağıya çekiyoruz. Yeşil Mutabakat konuşulan bir dünyada asfaltta yerinde dönüşümü başlattık diyebilirim. Bunun yanı sıra makinemiz yılda sadece 3-4 ay yapılabilen asfalt tamirat işlerini 12 ay da yapabilme imkanı veriyor. Sessiz çalıştığı için çevreye gürültü etkisi de yok” diye konuştu. Türkiye’de doğalgazın maksimum verimlilikle kullanılması adına da çalışmalarına devam ettiklerini ve 10 kişilik Ar-Ge ekibi ile yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Arif Demirören, “Dünya’da ısınmak için gereken kaynakların tükendiğini fark edince biz güneşe baktık. Ama Güneş hep oradaydı. Isınma sektörü iklimlendirme ismiyle bir değişimin içine girdi ve bu alanda değişen alışkanlıklarla birlikte farklı ihtiyaçlar da gündeme geldi. İşte bizim bu ihtiyaçları da dikkate almamız ve yerli üretimi artırmamız gerekli” ifadelerini kullandı.