Assan Hanil, Sabancı Üniversitesi ile yeni nesil polimer malzeme geliştirecek

Assan Hanil, otomotiv endüstrisi için sürdürülebilir çözümler elde etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Türkiye'nin ilk teknoloji ticarileştirme ve çekirdek fon şirketi Inovent ile iş birliğine gitti.

Ar-Ge ve inovasyon odağındaki çalışmaları sonucu araç hafifletme, enerji verimliliği, biyoplastik hammadde gibi kritik alanlarda projeler üreten Assan Hanil ile Sabancı Üniversitesi Inovent arasında imzalanan danışmanlık anlaşması çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi. İş birliğiyle birlikte otomotiv endüstrisine yönelik yeni nesil polimer malzeme geliştirilmesi, karbon ayak izinin inovatif çözümlerle azaltılması, araç hafifletme için çözümler sunulmasına ilişkin ortak projeler üretilmesi ve sektöre dair sürdürülebilir çözümler elde edilmesi hedefleniyor.

“Sektörümüzün geleceğini sürdürülebilirlik faaliyetleri belirleyecek"

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunmaya devam ettiklerini bildirdi. Artan faaliyetleri ve üretimleriyle doğru orantılı bir şekilde sürdürülebilirlik faaliyetlerini de çeşitlendirdiklerini ve geliştirdiklerini aktaran Güner, bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliklerine son derece önem verdiklerini vurguladı.

Güner, "Sektörümüzün geleceği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle belirlenecek. Biz de bu vizyon ışığında ürettiğimiz, özellikle hafifletme odaklı, verimlilik sağlayan ve sürdürülebilirliğe katkı sunan teknolojilerimizi kararlılıkla geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün Sabancı Üniversitesi Inovent ile başlattığımız bu değerli iş birliği ile de hem sektörün hem de ülkemizin sürdürülebilirlik yolculuğuna ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.