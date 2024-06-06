Astaris, Gebze–Orhangazi-İzmir otoyolu hissesine alıcı arıyor

Aralarında BAE, Çin, Avrupa'dan bazı altyapı fonlarının ve Türkiye'den bazı portföy yönetim şirketlerinin de olduğu 10 grup Astaris hissesine ilgi gösterdi. İlgilenen grupların niyet mektuplarını teslim etmesi için belirlenen süre 3 Haziran'da sona erdi. Aynı kaynağa göre bazı yatırımcılar niyet mektuplarında hisse değeri tekliflerine yer verdi ve bu yatırımcıların Astaris hissesi için verdikleri teklifler şirketin tamamını ortalama 7 milyar dolar civarında değerliyor.

Bloomberg'in haberine göre kaynaklar, ön aşamadaki görüşmelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini belirtti. Üç kaynağın verdiği bilgiye göre otoyolun diğer hissedarların teklifleri ilk etapta reddetme ve teklif fiyatına göre Astaris hisselerini alma hakkını kullanma seçenekleri bulunuyor.

Otoyol işletmecisi ortak girişim grubunda Nurol İnşaat, Özaltın İnşaat ve Makyol İnşaat'ın yüzde 26'şar ve Göçay İnşaat'ın yüzde 4 hissesi bulunuyor.

Astaris, Lazard ve Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu işletmecisi Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ konuya ilişkin yorum yapmadı. Nurol ve Göçay konuya ilişkin yorum yapmazken Özaltın ve Makyol'a yorum için ulaşılamadı.

Astaris internet sitesinde yer alan bir açıklamaya göre bağlayıcı olmayan teklifler için son tarih temmuz, nihai teklifler için ise son tarih aralık ayı olarak belirlendi.

Kaynaklara göre potansiyel alıcılar finansal danışman kuruluşlarını seçti ama söz konusu varlığın finansal ve operasyonel değerlendirmesine henüz başlamadı.

Üç kilometrelik ve 1,2 milyar dolara inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nü de içeren 420 kilometrelik otoyol İstanbul ve İzmir'i birbirine bağlıyor. Otoyolu inşa eden konsorsiyumun üyesi Astaldi İtalya'da 2018'de mahkeme denetiminde borçlarını yapılandırma sürecine girmişti. Bu süreci takiben Astaldi'yi devralan WeBuild, ana faaliyet kolları dışındaki varlıkları Astaris adı altında toplamıştı. Astaris de bankalara olan borçların ödenebilmesi için varlıklarını satmaya çalışıyor.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre ortak girişim grubu 2015'te otoyolun inşası için kullandığı yaklaşık 5 milyar dolarlık kredinin yarısını geri ödedi. Bloomberg tarafından derlenen bilgilere göre kredi veren bankalar arasında Deutsche Bank, Akbank, Garanti, İş Bankasi ve Halkbank yer aldı.