Astor Enerji'den İspanya adımı
Astor Enerji'den İspanya adımı yerleşik bir firma ile 2,95 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.
Astor Enerji, İspanya'da yerleşik bir firma ile 2,95 milyon Euro tutarında satış sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 11.10.2023 tarihinde 2.945.000- EUR (İkimilyondokuzyüzkırkbeşbin Avro, 86.434.866.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,17' dir."