Atakey, satışlarını yüzde 110 artırdı

TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren patates işleyicisi Atakey, bu yılın ilk yarısına ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre 2023 yılının ilk yarısında 130 milyon 311 bin TL vergi öncesi kar elde eden Atakey, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artış gösterdi. Satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artışla 778 milyon 390 bin TL oldu.

Yılın ilk yarısında bir defaya mahsus deprem vergisi ve matrah artırımından etkilenmesine rağmen, Atakey net dönem karını artırarak 112 milyon 982 bin TL olarak gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Ocak- Temmuz ayları arasında ihracatta kısıtlamalar olmasına rağmen bütçenin üzerinde satış ve FAVÖK üretti.

Yılın ilk yarısına ilişkin değerlendirmede bulunan Atakey Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Cansu, “Başarılı halka arzımız sonrası hızlandırdığımız yatırım çalışmalarımız ve güçlenen finansal yapımızla büyümeye devam ediyoruz. Yaşanan ekonomik ve jeopolitik birtakım risklere rağmen, Atakey olarak sürdürülebilir bir üretim modeli ile bu yılın ilk altı ayında da iyi bir performans sergiledik. Avrupa’nın büyük donuk patates işleyicilerinden biri olarak, tohumdan tarlaya, tarladan sofraya değer zinciri yaratarak sürdürülebilir üretim modelimizle değer yaratmaya devam ediyoruz. Çatısı altında yer aldığımız TFI TAB Gıda restoranlarına ve sektöre verdiğimiz ürünlerin yanı sıra Çin, Brezilya, Güney Kore, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Şirketimizi Borsa İstanbul’da halka açarak yatırımcılarla birlikte daha güçlü bir büyümeyi ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi hedefledik. Şirket olarak büyüme yolculuğumuzu bize inanan, güvenen yatırımcılarımızla birlikte sürdürmeye kararlıyız. Bu vesile ile tüm yatırımcılarımıza Şirketimize ve vizyonumuza gösterdikleri güven, ilgi ve alaka içinde tekrar çok teşekkür ederiz. Hedefimiz doğrultusunda global arenada büyümeye ve yeni yatırımlarımızla daha da güçlü başarılar elde etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yıllık 90 bin ton üretim kapasitesine sahip

Atakey Afyonkarahisar’ın Susuz Belediyesi’nde yer alan üretim tesisi ile 2014 yılı Şubat ayının başında üretim operasyonlarına başladı. TFI TAB Gıda Yatırımları bünyesindeki restoranların patates kızartması talebini karşılayan şirket, üçüncü taraflar için de ürün tedarik ediyor, dondurulmuş, şoklanmış, kızartmalık patates ihraç ediyor. Atakey’in patates üretim tesisi, 168 bin metrekarelik toplam yüz ölçüme ve yılda 90 bin ton kaplamalı dondurulmuş parmak patates üretim kapasitesine sahip. Aynı zamanda Atakey’in, 7 bin 500 metrekare tohum deposu, 30 bin metrekare hammadde deposu ve 15 bin metrekare soğuk hava deposu bulunuyor. Sezonda yaklaşık 40 bin dönümlük zirai alanda yaklaşık 350 çiftçi ile 23 farklı şehirde hasat yapılıyor. Patates ürünlerinin kaynağında tutarlılık ve kalite sağlamak amacıyla Şirket, anlaşmalı çiftçilere tohum, gübre ve ilaç gibi gerekli diğer zirai ürünleri temin ediyor.