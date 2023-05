Atakey, sürdürülebilirliğe yönelik iş birliklerini çeşitlendiriyor

Takip Et

Türkiye’de donuk patates sektörü kategorisinde patates tüketiminin 5’te 1’inin üretimini gerçekleştiren TFI TAB Gıda Yatırımları’nın ekosistem şirketlerinden Atakey Patates Gıda Sanayi, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında iş birliklerini çeşitlendiriyor.

Tohumdan tarlaya, tarladan sofraya uzanan sürdürülebilir üretim modeliyle çalışmalarını sürdüren Atakey, tohum üretiminden sözleşmeli tarım ile patates yetiştirilmesine, depolamadan TFI TAB Gıda Yatırımları restoranları ve sektörün ürün ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerine kadar 360 derecelik bir yaklaşımla değer yaratan bir iş modeli sunuyor. Son yıllarda ihracatını da artıran Atakey, yaptığı sürdürülebilirlik yatırımlarıyla dünyadaki yeşil dönüşüme hızla uyum sağlarken özellikle karbon ayak izini ve su tüketimini azaltmak için yeni girişimlere hazırlanıyor.

“Sürdürülebilir iş modeli, en büyük gücümüz olmaya devam edecek”

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine yayarak, Atakey’in tüm paydaşları için değer yaratmaya odaklandıklarını dile getiren Atakey Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Cansu, “Atakey olarak sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmaya yönelik örnek işlerden birine imza atıyoruz. Oluşturduğumuz ekosistemde, çiftçilerimizle birlikte dünyanın en büyük 4 hızlı servis restoran operatöründen biri olan TFI TAB Gıda Yatırımları’nın da gücünü arkamıza alarak yarattığımız katma değer ile büyümeye devam ediyoruz. Sahip olduğumuz iş modeli, üretimin sürdürülebilirliğini sağlarken aynı zaman karbon salınımını ve su tüketimini de azaltma yönünden fırsatlar sunuyor. Uluslararası inisiyatiflere dahil olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tescilliyoruz. Sürdürülebilir iş modelimizin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak yarattığı değer, şirketimizin uzun dönemli hedefleri ve büyümesinde en büyük gücümüz olmaya devam edecek.” dedi.

S-LoCT programıyla karbon ayak izini takip ediyor

Atakey, üye olduğu Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT) programı aracılığıyla üretim süreçlerini ve tedarik zincirinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ölçerek karbon ayak izini takip ve analiz ediyor. Şirket bu analizler çerçevesinde karbondioksit cinsinden net toplam emisyon miktarını düşürme amacıyla yeni yatırımları değerlendirmeye alacak. Atakey ayrıca, katıldığı bu program aracılığıyla dünyanın önde gelen sürdürülebilir kalkınma kurumları ‘World Resources Institute’ ve ‘World Business Council for Sustainable Development’ kuruluşlarının iş birliğiyle yayınlanan Sera Gazı Protokolü (The Greenhouse Gas Protocol) standardına uyumlu olacak şekilde verilerini toplayarak karbon ayak izini tespit etme yönündeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Emisyon azaltma projelerini devreye alacak

Atakey bu yıl içinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project -CDP), Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute -WRI), Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature-WWF) iş birliğiyle kurulan ve geliştirdiği Bilimsel Tabanlı Hedefler ve Net-Zero Standardı ile kurumsal dönüşüme liderlik eden ‘Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative -SBTi) kurumuna taahhütte bulundu. Şirket, bu taahhüt vasıtasıyla karbon ayak izini azaltmak amacıyla oluşturacağı yakın vadeli, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’ne (SBTi) onaylatacağına dair resmi beyanını iletti. Atakey, Paris Anlaşması'nda belirtilen kriterler ile uyumlu olacak şekilde 2030 yılına odaklanarak, bilim temelli hedefine ulaşmak için emisyon azaltma projelerini devreye alacak. SBTi'a bugüne kadar Türkiye'den taahhütte bulunan yaklaşık 50 kuruluş bulunuyor. Hedefini onaylatabilen firma sayısının ise 15'den az olduğu biliniyor.

Ham patatesin yıkandığı suyun tamamını geri kullanıyor

Su yönetimini öncelikli bir konu olarak gören Atakey, ham patatesin yıkandığı suyun tamamını geri kullanıyor. Ham patates ayıklama ve yıkama aşamasında kullanılan özel yöntem sayesinde, bir üretim sezonunda 500-600 bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor. Bununla birlikte Atakey, alıcı ortama deşarj edilen suyun yeniden kullanımı için geri dönüştürme projesini de sürdürüyor. Bu kapsamda deşarj edilen atık suyun yüzde 10’unu tekrar filtrelemeden geçirip yılda 75-90 bin metreküp su kazanılması planlanıyor.