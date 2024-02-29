Avacert International, yurtdışı ofisleri ile büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Avacert International Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol, Eğitim ve Test Hizmetleri, çevre yönetimi, iş sağlığı güvenliği, bilgi güvenliği, gıda güvenliği, yenilenebilir enerji yönetimi hizmetlerinin yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKDM) kapsamında başlatılan süreçle sera gazı emisyonu raporlanması ve doğrulama alanlarını da bünyesine dahil ederek, hizmet ağını Asya’dan, Avrupa’ya ve Amerika’ya kadar genişletti. Avacert International olarak Türkiye üzerinden, Asya ve Afrika dahil olmak üzere 10’dan fazla ülkeyle iş ortaklığı yürüttüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çağrı Ak, “Bugün Makine-Endüstri sanayinden, kimyaya, turizmden inşaata, tekstilden sağlığa, gıda sanayini de içine alan hemen hemen her sektörden müşterimize test, kontrol, belgelendirme, sertifikasyon, denetim, gözetim ve eğitim çözümleri sunuyoruz. TÜRKAK’tan yönetim sistemleri alanında ISO/IEC 17021 standardına göre, ürün belgelendirme alanında TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre ve Avrupa komisyonu tarafından 2864 kimlik numarası ile NANDO sisteminde yayınlanmış “onaylanmış” bir kuruluş olarak, Amerikan akreditasyon kurumu olan IAS ‘tan yönetim sistemleri alanında ISO/IEC 17021 standardına göre belgelendirme hizmetleri sunuyoruz” dedi.

“Hedefimiz 25 dünya ofisi”

SKDM’nin gelecek yıllarda küresel ticaretin dinamiklerini değiştirerek, yön verici olacağını belirten Ak, “Öngörülen bu süreç doğrultusunda; Özellikle Avrupa’ya ihracat yapan şirketlere, sınırda karbon düzenlemesine ilişkin olarak; SKDM raporlarının hazırlanması, sera gazı emisyon doğrulamaları noktasında destek veriyoruz. Bu hizmet ağı ile Türkiye’de lider firmalar arasında yer alıyoruz” diye konuştu. 2023’te ciroda yüzde 40 seviyesinde büyüme kaydettiklerini belirten Ak, yılsonu hedeflerinin ise yüzde 25 olduğunu ifade ederken, “2022 ve 2023’te ana gündemimiz olan yurtdışı ofis sayımızı arttırdık. Halihazırda Dubai ve Belçika da ofisimiz bulunuyorken ilave ofislerimizle bu sayıyı 10’a çıkardık. Şimdi ise yılsonuna kadar ki hedefimiz 25 dünya ofisine ulaşmak. Tüm müşterilerimize değer katacak şekilde denetim süreçlerini gerçekleştirip, belgelendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir firma olabilme hedefi ile çalışmalarımızı devam ettirmekte ve markalaşma yolunda ilerlemekteyiz” dedi.