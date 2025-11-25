Avansas, Türkiye E-Ticaret Haftası’na katkı sağladı

Türkiye’de e-ticaret ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren Türkiye E-Ticaret Haftası, 21–22 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin en kapsamlı e-ticaret buluşması olarak öne çıkan etkinlikte; akıllı teknolojiler, üretken iş modelleri ve sınırsız ticaret vizyonu masaya yatırıldı. Programa, T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak Türkiye’de e-ticaretin büyüme potansiyeline ve düzenleyici çerçevelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılki etkinliğin destekçileri arasında yer alan Avansas, e-ticaret ve iş dünyası altyapısının gelişimine katkı sağlayan markalardan biri olarak organizasyonun sponsorları arasında öne çıktı. Türkiye’de her ölçekte işletmenin iş ve iş yeri ihtiyacını güvenilir, hızlı, eksiksiz biçimde tek noktadan tek fatura ile tedarik edebileceği Avansas, sektördeki rolünü ve Türkiye e-ticaret ekosistemine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Avansas’ın etkinliğe sunduğu katkı, Türkiye’de dijital ticaret kültürünün gelişmesine ve işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına yönelik çabaları destekledi.

“Ekosistemi güçlendirmeye devam edeceğiz”

Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç E-Ticaret Haftası’nın sektör için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye E-Ticaret Haftası yenilikçi fikirlerin paylaşılması, sektör oyuncuları arasında iş birliklerinin geliştirilmesi ve ekosistemin güçlenmesi için önemli katkılar sunuyor. Avansas olarak dijitalleşme yolculuğunda işletmelerin yanında durmayı, ihtiyaç duydukları çözümleri sunmayı ve sektörün gelişimine çözüm odaklı yaklaşmayı öncelik kabul ediyoruz. Bu değerli etkinliğe sponsor olarak katkı sağlayabilmekten ve katılımcılarla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Programın açılış etkinliğinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu dönemde e-ticaret sektörüne yönelik iki önemli etkinlik gerçekleştirdiklerini, 3 hafta önce Ankara'da e-İhracat Zirvesi düzenlediklerini, bugün de Türkiye E-Ticaret Haftası'nın başladığını, organizasyonun sektör için çok başarılı olacağını söyledi.Üreticilerin işlerinin büyümesi, üretimin ve satışların artması, tüketicilerin makul fiyatlardan kaliteli ürünlere ulaşması için yaptıkları çalışmaları anlatan Bolat, bu kapsamda tüm paydaşlarla sürekli istişare ve koordinasyon içinde olduklarını, adil, rekabetçi, gelişen ve güçlenen bir piyasa için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bolat, "Bu çerçevede Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında çok önemli paneller, sempozyumlar yapılacak. Dışarıda stantlar var gezilecek, alışveriş yapılacak. 17 bin katılım olduğu söylendi. Gerçekten dolu dolu geçecek bir E-Ticaret Haftası gerçekleşiyor." diye konuştu.