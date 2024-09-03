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Avon, bir şehirde daha satış noktası açtı

Avon, çok kanallı satış stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği perakende satış noktaları açılışlarını sürdürüyor. Kozmetik ve kişisel bakım markası, Tokat’taki ilk satış noktasını açtı.

Haber Merkezi
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Avon, bir şehirde daha satış noktası açtı
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Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen kişisel bakım ve kozmetik markalarından Avon, çok kanallı satış stratejisi kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde açtığı perakende satış noktalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Avon, bu doğrultuda Tokat’taki ilk satış noktasını açtı. Marka, burada da; diğerlerinde olduğu gibi parfüm, renkli kozmetik, kişisel bakım, cilt ve saç bakımı kategorilerindeki yüzlerce ürünü tüketicilerle buluşturuyor. Tokat’taki yeni satış noktası, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarak, alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Şu anda Adıyaman, Antalya, Ankara, İstanbul ve Samsun başta olmak üzere birçok şehirde mağaza ve kioskları bulunan Avon, şimdi de Tokat’ta açtığı satış notasıyla daha çok insana ulaşmaya devam edeceğini bildirdi.

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