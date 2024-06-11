Avon da artık Garanti BBVA'nın 'Hesabını Bilen Kadınlar' projesinde!

Avon, Garanti BBVA’nın “Hesabını Bilen Kadınlar” programı özelinde iş birliği yapıyor. Proje kapsamında Avon’un kadın satış temsilcileri; bankacılık sisteminin kendilerine sağlayacağı faydalar hakkında bilgi edinerek, bütçelerini daha iyi yönetme imkanı bulacak.

Ayrıca, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) tarafından Hesabını Bilen Kadınlar programı kapsamında hazırlanan, temel finansal bilgiler içeren ve ücretsiz olarak sunulan online eğitime katılabilecek, programa özel avantajlı bankacılık hizmetlerinden de faydalanabilecekler.

Tüm bunlara ek olarak; Garanti BBVA Mobil üzerinden Garanti BBVA’lı olan Avon satış temsilcilerine, harcamalarına özel 3.500TL’ye varan bonus ve arkadaşını getir kampanyasıyla 4.000 TL’ye varan bonus fırsatı sunuluyor. Ayrıca herhangi bir bankada kendi adına aktif kredili ürünü (kredi ve kredi kartı) olmayan kadınlara özel, bankacılık ürünleriyle tanışma hediyesi olarak 300 TL hoş geldin bonusu hediye ediliyor.

"Garanti BBVA ile güzel bir iş birliğine imza attık"

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avon Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Finans Direktörü Kazım Emre Topçu,”Garanti BBVA’nın araştırmalarına göre; Türkiye’de kadınların sadece %58’inin banka hesabı bulunuyor ve yalnızca %35’i kendi kredi kartını kullanıyor. Avon olarak, kadınların iş hayatında aktif rol almasını çok önemsiyor, kendi ekonomilerini yönetmelerine destek olacak çalışmalar yürütüyoruz. Garanti BBVA ile güzel bir iş birliğine imza attık. Artık, satış temsilcimiz olan kadınlar bu iş birliği çerçevesinde harcamalarını daha rahat yönetebilecek ve bankacılık hizmetlerinden faydalanabilecek. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Sektörel iş birliklerine devam edeceğiz.’

Garanti BBVA Kitle Müşteri ve Ürün Yönetimi Direktörü Eren Gülpınar ise iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi, ‘’Garanti BBVA olarak, her bireyin toplumsal ve ekonomik hayata katılmasına önem veriyor, çağdaş toplumların fırsat eşitliğiyle güçlendiğine inanıyoruz. Buna bağlı olarak kapsayıcı büyüme ve sorumlu bankacılık anlayışımızla geçen yıl Hesabını Bilen Kadınlar programını başlattık. Program kapsamında bankacılık sistemine dahil olmayan kadınların temel finansal konulara ek olarak girişimcilik, satış ve pazarlama, ürün geliştirme gibi başlıklarda eğitimler almasına, potansiyellerini keşfetmelerine, kendi ekonomilerini yönetmelerine ve güçlenmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Kendi adına bir bankacılık ürününe sahip olmayan, bütçesini yönetmekte desteğe ve bankacılık ürünlerine ihtiyaç duyan kadınlara ulaşmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere sektörel iş birliklerine devam edeceğiz.’’