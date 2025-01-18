Avrupa'nın en güvenli havayolu şirketi Türk Hava Yolları oldu!

Bir havayolu inceleme sitesi olan AirlineRatings, geçtiğimiz günlerde dünyanın en güvenli havayollarının yıllık sıralamasını yayınladı.

2025 yılı için dünyanın en güvenli havayolu üst üste ikinci kez Air New Zealand oldu. Kivi havayolu şirketi, 2024 ve 2022'de tacı alarak zirve için sık sık Qantas ile yarışıyor.

2025 yılı için en güvenli havayolları sıralamasında ilk 11 sıra, Asya-Pasifik ve Orta Doğu havayollarının hakimiyetinde. Ancak Avrupalı havayolları da iyi bir performans sergileyerek listedeki ilk 25 sıranın yedisinde yer aldı.

Avrupa'nın en güvenli havayolları

Avrupa ve Asya arasındaki pazarda yer alan Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'nın en güvenli havayolu şirketi oldu. Platformda yedi yıldız alan THY, küresel sıralamada 13. sırada yer aldı.

Dünyadaki diğer tüm havayolu şirketlerinden daha fazla noktaya sefer düzenleyen THY, filosundaki bir Boeing 737'nin Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yaklaşırken düştüğü 2009 yılından bu yana ölümcül bir kaza yaşamadı. Kaza sonucunda dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi ise kurtulmuştu.

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl ayrıca ikram hizmetleri ve uçak içi eğlence alanında da ödüller kazanmış ve Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği'nden (APEX) 'Dünya Klasında' derecesi aldı. Skytrax tarafından da 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' seçildi.

TAP Portugal sıralamada 14. sırada yer alarak Avrupa'nın en güvenli ikinci havayolu şirketi oldu. TAP, 1977'den bu yana hiç yolcu kaybetmedi ve Unidade de Cuidados Integrados de Saúde (UCS) ile ortaklaşa düzenli olarak uçuş korkusu kursları düzenliyor.

Listenin diğer yarısını bir dizi Avrupalı havayolu şirketi oluşturdu. Bunlar sırasıyla SAS (16.), British Airways (17.), Iberia (18.), Finnair (19.) ve SWISS'i de içeren Lufthansa Grubu (20.) oldu.

Iberia için bu yıl, en iyi zamanında performans, en iyi havayolu personeli ve üstün ikram hizmetleri ödüllerini kazanarak dönüşümsel bir yıl oldu. Iberia ilk kez en güvenli 25 havayolu listesine girmeyi başardı.

Avrupa'daki en güvenli ve uygun fiyatlı havayolları hangileri?

AirlineRatings, düşük maliyetli havayolu şirketlerini tam hizmet veren muadillerinden ayrı olarak değerlendiriyor ve Avrupalı havayolu şirketleri 2025 sıralamasında harika bir performans sergiliyor.

Listenin başında, küresel sıralamada 3. sırada yer alan ve Avrupa'nın en güvenli ekonomik havayolu şirketi olan dev düşük maliyetli havayolu Ryanair yer alıyor. 40 yıllık tarihinde hiç ölümlü kaza yaşamayan havayolu, "çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyet ve güvenliğini her şeyin üstünde tutmaya devam ediyoruz" diyor.

Hemen arkasından İngiltere merkezli bir havayolu olan easyJet geliyor. Küresel sıralamada 4. sırada yer alarak Avrupa'nın en güvenli ikinci düşük maliyetli havayolu şirketi oldu. Ryanair gibi o da 30 yıllık faaliyeti boyunca ölümcül bir kaza yaşamadı.

"Güvenlik ve emniyet yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz" diyen easyJet, şu açıklamayı yapıyor:

"Tüm uçaklarımız kalkıştan önce kontrol edilir ve düzenli güvenlik kontrollerinden geçer. Kabin ekibimiz sizi desteklemek ve her zaman konforunuzu ve güvenliğinizi sağlamak üzere eğitilmiştir."

Dünya genelinde 7. sırada yer alan Wizz Air, Avrupa'nın en güvenli üçüncü düşük maliyetli havayolu olarak yerini sağlamlaştırdı. Nispeten genç bir havayolu olan Wizz Air, bugüne kadar hiç yolcu kaybetmedi ve ortalama beş yaşın altında yeni Airbus uçaklarından oluşan bir filoya sahip.

Dünyanın en güvenli 25 düşük maliyetli havayolu arasında Norwegian (12.), Vueling (13.), Jet2 (14.), Eurowings (20.) ve 25. sırada yer alan airBaltic de bulunuyor.

Ne Jet2 ne de airBaltic önceki listelerde ilk 25'te yer almamıştı.

İngiliz eğlence havayolu Jet2, olumlu yolcu yorumları ve mükemmel müşteri hizmetleri ile sıralamada yükseldi. Çok az sayıda küçük olayın rapor edildiği Jet2, ölümle sonuçlanmayan bir diğer havayolu şirketi.

Letonyalı havayolu airBaltic için en güvenli 25 düşük maliyetli havayolu arasında yer almak için CEO Martin Gauss, "airBaltic'te güvenlik her zaman en önemli önceliğimizdir ve öyle kalacaktır," derken, “Kendini işine adamış ekiplerimiz, uçuş ekibimiz ve yolcularımız için güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak için yorulmadan çalışıyor. Böylesine küresel bir ölçekte tanınmak, mükemmelliğe olan bağlılığımızın altını çiziyor” dedi.

En güvenli havayolları nasıl değerlendiriliyor?

AirlineRatings, havayollarını birden fazla veri noktasına dayanarak derecelendirmekte ve bulgularını pilotlar ve havacılık uzmanlarıyla yaptığı istişarelerle tamamlamaktadır.

Yayın, öncelikle güvenliklerini belirlemek için her bir havayolunun belirli özelliklerini incelemektedir. Bunlar arasında uçaklarının yaşı, işlettiği uçak sayısı, verdiği pilot eğitimi ve rapor edilen olayların oranı yer alıyor.

İlginç bir şekilde, AirlineRatings havayollarının kârlılığını da dikkate almaktadır ki bu da güvenlikle ilişkilendirmek için alışılmadık bir özellik gibi görünebilir. Ancak, mali açıdan daha az iyi durumda olan havayolları eğitim, bakım ve iyileştirmelere daha az yatırım yapma eğiliminde olabilir ve bu da teorik olarak güvenli kalma kabiliyetlerini azaltabilir.

Sıralamada ayrıca havayolu şirketinin Evrensel Emniyet Gözetim Denetim Programı (USOAP) olarak bilinen ICAO ülke denetiminden geçmiş bir ülkeden olup olmadığı da dikkate alınmaktadır. Bu denetim, ICAO'nun ülkedeki emniyet gözetiminin uygulanmasını ve en iyi uygulamalara uyumu değerlendirmesine olanak tanır.

Son olarak, havayolunun, havayolu operasyonel güvenlik denetimi için küresel bir endüstri standardı olan IATA Operasyonel Güvenlik Denetimini (IOSA) geçip geçmediği değerlendiriliyor.