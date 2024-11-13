AVS Global YK Başkanı Abdülvahit Şimşek, TURSSA Başkanlığına adaylığını açıkladı

AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, 40 yılı aşkın süre boyunca Türk ve uluslararası denizcilik sektöründe edindiği tecrübelerin kendisini bu kritik göreve talip olmaya yönelttiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Sektörümüzü daha ileriye taşımak amacıyla TURSSA Başkanlığına adaylığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Sektörün geçmişine ve katkıda bulunanlara teşekkür

Şimşek, adaylık açıklamasında, TURSSA’nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, özellikle 10 yıl boyunca başkanlık yaparak önemli katkılarda bulunan Sayın Yorgo Saris ve Zihni Memişoğlu’na şükranlarını sundu. “Bu iki değerli ismin katkılarıyla büyüyen ve gelişen derneğimizi daha da ileriye taşımak için adayım” dedi.

“Daha güçlü ve yenilikçi bir TURSSA”

Abdülvahit Şimşek, TURSSA Başkanlığına seçilmesi halinde, denizcilik ve gemi tedarikçiliği sektörünü daha rekabetçi, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla yürüteceği projelerini paylaştı. Şimşek’in öne çıkan vaatleri arasında şunlar yer alıyor:

·Uluslararası alanda sektörün itibarını artırmak ve güçlü bir Türkiye markası oluşturmak için küresel iş birliklerini geliştirmek.

· Derneği kurumsal bir yapıya dönüştürmek için kapsamılı adımlar atarak sektörün daha sağlam bir temele oturmasını sağlamak.

· Kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak sektörel teşvikler ve desteklerin sağlanmasını temin etmek.

· Teslimat süreçlerini sadeleştirerek sektörün verimliliğini artırmak ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek.

· Eğitim, inovasyon ve sürdürülebilirlik projeleri geliştirerek sektöre yeni yeteneklerin kazandırılmasını sağlamak.

· TURSSA’nın dijital dönüşümünü hızlandırmak ve üyelerin dijitalleşmenin avantajlarından en iyi şekilde faydalanmalarına olanak tanıyacak altyapıyı kurmak.

· “Green Supply” konseptini hayata geçirerek gemilere çevre dostu ürünlerle sürdürülebilir tedarik zinciri sağlamak.

· 2026 yılında düzenlenecek ISSA konferansının Türkiye’de yapılması için çalışmalara başlayarak, ülkemizin uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak.

· Türkiye’deki kumanyacılık sektörünün yıllık hacmini 1 milyar USD seviyesine çıkarmak için stratejik planlar geliştirmek.

· Genç TURSSA’yı oluşturarak sektörün geleceğini güvence altına almak ve genç nesillerin sektöre kazandırılması için projeler geliştirmek.

“Tüm gücümle çalışacağım”

Abdülvahit Şimşek, sektördeki paydaşlardan destek talep ederek şu sözlerle mesajını tamamladı: “Bu yolculukta, siz kıymetli meslektaşlarımın güveniyle, Türkiye Gemi Tedarikçileri Derneği’ni çağın gereklerine uygun bir yapıya taşımak ve daha güçlü bir sektör inşa etmek için tüm gücümle çalışacağım. Birlik ve dayanışma içinde sektörümüzü ileriye taşıyacak projelere imza atma umuduyla, saygılarımı sunarım.”