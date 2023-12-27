AYMNET, Avrupa’da büyüyecek

EKONOMİ/BURSA

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında, bitkisel ve doğal ürünleriyle sektöründe emin adımlarla büyüyen AYMNET, uluslararası bir şirket haline gelerek Avrupa pazarına adım attı. Şirketin 160 bin bayisi ve 50 çalışanıyla başarılı bir yılı geride bıraktığını söyleyerek, yurtdışında büyüme hedefleri için çalışmalarına hız verdiklerini belirten AYMNET Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, “2009 Yılında AYM Danışmanlık kimliği ile faaliyete başladık. Bu süreci 2015 yılına kadar mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve doğrudan satışı ile geçirdik. 2015 yılı itibari ile yeni iş ortaklarının katılımı ve sermaye artışı ile AYMNET çalışma alanı ve hedeflerini büyüttü. Dr.Siamour, Nutriwith ve Aym İnternational’ı alt markalar olarak bünyemize kattık. Şimdi ise Bulgaristan merkezli olarak Avrupa Birliği’ne yönelik çalışmalar başladı. 2024 yılında Bulgaristan’da büyük bir tanıtım lansmanı yapacağız” dedi.

“Düzce Teknopark Ar-Ge çalışmamız sürüyor”

Gıda takviyeleri, kişisel bakım, içecek, ev bakımı, temizlik, renkli kozmetik, cilt bakımı, transdermal bant gruplarında üretim ve network satış pazarlamasını yaptıklarını kaydeden Sağlam, “Hammaddeleri, Türkiye’de üretmeye özen gösteriyoruz. Türkiye’de bulamadığımız takdirde kendi gıda ve ziraat mühendislerimiz kontrolünde satın alımları gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde üretim yapanlara alım garantisi vererek bölgesel kalkınmaya destek oluyoruz. Nitekim bu gayretlerimiz, 2019 Diamonds Of Turkey ödül töreniyle bize Yılın En Başarılı Bitkisel İçerikli Ürün Markası Ödülünü getirdi’. Yeni ürün geliştirme çalışmalarına Ar-Ge birimlerinin bulunduğu Düzce Teknopark’ta devam ediyoruz. Amacımız sektörde bilimsel ilkelere dayalı şeffaf ve test edilebilir ürünlerin halkla buluşması” dedi. İlhan Sağlam, AYMNET’in bilim adamlarıyla ortak ürünlerinin toksikoloji testleri üzerine bir araştırma makalesi hazırlayarak, Türkiye’de ilk defa bir uluslararası hakemli bilimsel bir dergide literatüre girdiklerini de hatırlatarak, bu başarıyı yakalayan sektörde ilk Türk şirketi olmanın gururuyla, büyük hedeflerine sağlam adımlarla yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.