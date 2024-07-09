Babacan Holding'den halka arz için tarih geldi

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, CNBC-e'de Emlak Günlüğü programına katıldı.

Programda yaptığı açıklamalarda, holdingin halka arzına yönelik tarih paylaşan Babacan, 2023 eylül ayından beri halka arz için çalıştıklarını belirtirken, SPK'ya başvuru aşamasında olduklarını iletti.

Babacan, GYO onay sürecinin tamamlanması sonrası 2025 ilk çeyreğinde halka arz yapmayı planladıklarını iletti. Şirket büyüklüğünü 10 milyar TL olarak açıklayan Babacan, halka arz oranını yüzde 25 olarak açıklayarak, büyüklüğü de 2,5 milyar TL seviyesinde planladıklarını iletti.

"Ev almanın tam zamanı"

Babacan, gayrimenkul sektörü için alım dönemi olduğunu vurgularken, "İnsanların şu anda birinci önceliğinde vadeli mevduat var. Uzun vadeli bakınca borsa ve gayrimenkul orta ve uzun vadede daha iyi kazanma imkanı veriyor. Gayrimenkul sektöründe de tam alım dönemi. Faizler aşağı geldiği zaman maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Vadeli mevduattan gayrimenkule dönüş için en uygun dönem" dedi.

"İlk evini alanlara KDV indirimi"

Gayrimenkulde KDV düzenlemesine yönelik ihtiyaç olduğunu belirten Babacan, "İlk ev sahibi olanlar yüzde 20 KDV ile zorlanıyor" diye de ekledi.