'Vergi düzenlemesi ve TÜFE kiralık konutta gerilimi artırabilir'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Kira artış oranlarının eski sisteme dönerek, yeniden TÜFE’ye göre ayarlanmaya başlamasıyla ülke genelinde konut kiralarında artışlar devam ederken, çok göç alan İzmir, Bodrum gibi bölgelerde bu durum daha çarpıcı şekilde hissediliyor. Yeni dönemin kiralık konut piyasasına etkilerini değerlendiren emlak sektörü temsilcileri, Ege Bölgesi’ne olan talep sonucunda kiralarda artışın devam etiğini, önümüzdeki süreçte ev sahipleri ve kiracılar arasında gerilimin artabileceğini söylediler.

Pandemi ve deprem sonrası hızla artan kira fiyatları sonucunda kiracıların kiralarını ödememeye ya da ödeyememeye başladığını ifade eden İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adnan Bozbay, “Bir apartmanda bulunan daireler arasında bile ciddi fiyat farkları oluşmaya başladı. Bu da kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Piyasa düzenleyiciler, piyasayı dizginleyeceğim derken planladıkları gibi olmadı ve yanlış yönlendirmeler sonucunda bu duruma gelindi. TÜFE’ye göre zam yapmak yerine daha yüksek rakamların talep edilme ihtimali var. Ekonominin gidişatına göre piyasanın ancak bir iki sene içerisinde düzene girmesini bekliyoruz” dedi.

Müteahhitler satamayacaklarını biliyor, arz yok

İzmir’de konut satışlarındaki azalmaya da değinen Bozbay, “Müteahhitler satamayacaklarını bildikleri için girişimde bulunmuyor. Mevcut konutları da düşük fiyatlara vermemek için boş tutuyorlar. Bir yandan da şehir göç almaya devam ediyor. Bu nedenlerle İzmir’de kiralık konut fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde artıyor. Yeterli arz oluşmadığı için fiyatlar yükseliyor. Hem konut kredisi oranları yüksek hem de parasını faizde tutmak isteyenlerin sayıları fazla” diye konuştu.

Bozbay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda gündeme getirdiği sosyal konut projesinin çok faydası olacağını ve bu örneklerin çoğalması gerektiğini belirterek, “Proje hem satılık hem de kiralık konutları kapsamalı. Belediyelerin düşük kira ile konut arzı oluşturmasını destekliyoruz” dedi.

Bodrum’da rakamlar giderek artıyor

Kira artışlarının TÜFE’ye göre olmasını kabul etmeyen ve uygulamak istemeyen ev sahipleri olduğunu dile getiren Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yetgin, “İki yıl boyunca yüzde 25 artış oranına uymuş olan ev sahipleri şimdi yüzde 200 oranında artış yapmak bile isteyebilirler. Öte yandan ev sahiplerinden bir yılda elde ettikleri kira geliri karşılığında indirim uygulanmadan doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan oranlarda vergi alınmasının gündemde olduğunu ve bu durumun da fiyat artışlarında etkili olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Yetgin, Bodrum’da en düşük kira bedellerinin olduğu bölgede 1+1 konutların 10 bin TL ile 12 bin TL bandında olduğunu, 2+1 dairelerin 16 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar ilerlediğini, diğer bölgelerde ise 25 bin TL’den aşağı kiralık daire bulmanın zor olduğunu aktardı. Yetgin, Bodrum’daki fiyatlarla bölgede konut sahibi olmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.