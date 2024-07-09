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Savunma sanayii tedarikçileri Gaziantep’te buluşacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), savunma sanayi sektöründe Gaziantep’in üretim kapasitesini artırmak için sektörü bir araya getiren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi
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Savunma sanayii tedarikçileri Gaziantep’te buluşacak
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TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yanı sıra savunma sanayi ana yüklenici firmaları olan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE, TUSAŞ ve STM’den katılım sağlanacak olan buluşmaya dair sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan GSO, “Gaziantep firmalarının savunma sanayi sektöründe üretim yapma kapasitesini artırmak ve yüksek teknolojiye geçiş noktasında firmaların çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle; Savunma Sanayii Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odamız ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması" etkinliği gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii firmalarını bir araya getirecek olan buluşma 11-12 Temmuz tarihlerinde Gaziantep Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşecek.

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