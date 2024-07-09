SANKO Okulları öğrencileri Türkiye üçüncüsü oldu

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SANKO Okulları öğrencilerinden Beyza Nur Ocak, Mustafa Ali Şahin ve Naz Fındık, proje danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Göz Bebeği Hareket Temelli Boyun Rahatsızlığı Yaşayan Hastaların Hareket Kabiliyetini Artıran Destek Aparatı” projesiyle “Sağlık ve Refah Kategorisi”nde 263 proje arasından ilk 10’da yer alıp İstanbul’da düzenlenen finalde yarışarak Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleştirilen Habitat Solve For Tomorrow Projesi, 8-12’nci sınıf öğrencileri için matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik (STEM) alanlarındaki eğitime olan ilgili ve bu alanlardaki yetkinliği artırmak amacıyla tasarlanan bir programdır. Gençleri bu program kapsamında toplumda yaşanan zorlukları ve bu zorlukların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak adına çözüm bulmaya ve STEM’i uygulamaya teşvik ediyor.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi