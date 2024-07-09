Yuki Otomo, Yanmar Turkey Makine A.Ş.’nin YK Başkanı olarak atandı

İZMİR / EKONOMİ

1 Nisan 2024 itibarıyla yeni görevine başlayan Yuki Otomo, 23 yıl boyunca Yanmar Global bünyesinde Japonya, Malezya ve Brezilya’da Ar-Ge, pazarlama, satış ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli roller üstlendi. Yeni görevine ilişkin mesajlarını ileten Otomo, “Yanmar Turkey’i üretim, lojistik ve mühendislik alanlarında Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.

112 yılı aşan tarihe sahip Yanmar Global’in Türkiye’deki iştiraki olarak 6’ıncı yıllarını doldurduklarını kaydeden Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Yuki Otomo, “Çeşitli sektörlerde enerjinin verimli kullanımı ve iş gücü tasarrufu sağlayan ekipmanların geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu prensipler için çabalayan, sürekli büyüyen değerli, genç, dinamik, uzman ekibimizin özverili çalışmalarıyla satışlarımızı ve iş kollarımızı hızla artırdık. Tarım Makine ve Ekipmanları, Enerji Sistemleri, Anahtar Teslim Power-EPC Çözümleri, Endüstriyel Motorlar, Global Satın Alma Merkezi ve online makine kiralama konusunda uzmanlaşmış bir e-ticaret platformu olan YTRENT gibi çeşitli iş kollarında birçok ülkeye teknolojik çözümler sunuyoruz. Yanmar Turkey’i üretim, lojistik ve mühendislik alanlarında Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bir merkez haline gelmeyi planlıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için insan kaynağına ve teknolojiye olan yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz” diye konuştu.