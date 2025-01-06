Babacan Yapı, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Sefaköy projelerine özel kampanya başlattı

Babacan Yapı, Beşiktaş’ta yapımına başladığı, dünyaca ünlü mimarların imzasını taşıyan Babacan Meridian ile ön talep dönemine özel peşin ödemede %20 indirim ve 24 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Bölgenin sosyal ve mimari dokusuna bağlı kalınarak tasarlanan proje; 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ve ticari alanlarla satışa sunuluyor.

Babacan Yapı’nın, değerini artıran yapılarından biri olarak öne çıkan Babacan Meridian, toplu taşıma hatlarına, hastanelere, parklara, üniversitelere ve İstanbul’un en kapsamlı alışveriş merkezlerine yakın konumu ile öne çıkarken; şehrin tarihi merkezlerine de yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Toplamda 77 adet olarak tasarlanacak olan birbirinden farklı tiplerdeki dairelerin yanı sıra çatı dubleks daireler ve 6 ticari alanın yer alacağı 10 katlı yapı, açık hava cadde mağazalarından oluşacak.

Akıllı evler yaşamı kolaylaştırıyor

Avrupa yakasının yatırım değeri yüksek semtlerinden Sefaköy’de tamamladığı bir diğer projesi Port Royal kapsamında hayata geçirdiği kampanyayı duyuran Babacan Yapı, bu projede ise peşinatsız, vade farksız, ara ödemesiz, 24 ay vade imkanı sunuyor. Hemen tapu hemen teslim modeli sayesinde şimdiden yoğun talep gören Port Royal, 1+0’dan 3,5+1’e kadar 5 blok, 814 daire ve 51 ticari üniteden oluşuyor. Port Royal’in tüm alanlarını ve her büyüklükteki dairesini kapsayan bu kampanya, kendi evinin sahibi olmak ve güvenli konut yatırımı yapmak isteyenler için ayrıcalıklı bir yaşam merkezi vadediyor.

Yaşam alanlarındaki konforu ve verimliliği artıran ev teknolojileri, modern hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam ederken, Babacan Yapı’da bu yaklaşımın en güncel yorumunu Port Royal ile hayata geçiriyor. 5 yıldızlı otel konforu sunan ve yatırımcısının tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak üzere tasarlanmış dairelerini satışa çıkaran şirket, Port Royal ile ‘akıllı ev’ teknolojisine de yeni bir soluk kazandırıyor. Aydınlatma ve elektrik kontrolünden hareket dedektörüne, kablosuz alarm dedektörlerinden panik butonuna kadar uzaktan kontrol sistemiyle donatılmış daireler, bir yandan enerji tasarrufu sağlarken diğer yandan güvenlik önlemlerini de üst seviyeye çıkarıyor. Sayısız kültürel alan başta olmak üzere, AVM’lere, yapı marketlere, kafe ve restoranlara, üniversitelere ve mağazalara kolayca ulaşım olanağı sağlayan Port Royal, Anadolu ve Avrupa yakasını en hızlı buluşturan metrobüse ve diğer toplu taşıma araçlarına yakın olması sebebiyle de daire sakinlerine ve ofis çalışanlarına her bakımdan ulaşım kolaylığı tanıyor.

Babacan Yapı’nın Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği yeni yatırımı Babacan Central da konut alıcısına avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. A plus ofisler, dünya markalarının yer alacağı ticari ünitelerden oluşan rezidanslar; bankasız, kefilsiz, faizsiz ve vade farksız sunulurken, proje Beylikdüzü’nün yeni cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Konut yatırımcısına çeşitli ödeme kolaylığı tanıyan Babacan Yapı’nın, 0 faiz sistemiyle hayata geçirdiği, 40 ay taksit ve yüzde 30 peşinat imkanı sunan kampanyası, kısa bir süre için geçerli olacak.

Beylikdüzü’nün en yeni projesi olan Babacan Central; modern mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Semtin en prestijli projesi olarak öne çıkan ve ilk etabında yoğun ilgi gören Babacan Central, 56 adet yeni nesil ticari ünitenin yanı sıra 747 konut ve ofisten oluşuyor. Projenin metrekare büyüklükleri ise 1+1’den 4+1’e kadar değişiyor. Son teknoloji kalite standartları ve en son güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edilen Babacan Central; yatırımcılarına güven, estetik, sağlık, konfor ve lüksü bir arada sunuyor. Babacan Yapı’nın ilk etabında rekor talebe ulaşan Babacan Central projesinde teslimlerin 2026 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Şehrin yeni merkezinde rezidans, tıp merkezi, ofis ve AVM’nin yer aldığı Babacan Central, İstanbul’un en kentli projesi olarak dikkat çekiyor.