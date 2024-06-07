 Babalara ‘sıra dışı hediyeler’ Trendyol’da

Trendyol, Babalar Günü ve Bayram hediyelerinde fark yaratacak sıra dışı seçenekler sunuyor. Sanata, tarihe ve kültüre ilgi duyan sevdiklerinizi mutlu etme fırsatı, bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk gününün aynı zamanda Babalar Günü olmasıyla ikiye katlanıyor. Trendyol, bu özel günde, başta babalarımız olmak üzere tüm sevdiklerimizi ulaşılabilir sanat eserleriyle ya da kültürel mirasımızın unutulmaz sembollerini pek çok üründe yansıtan hediye alternatifleriyle kutlamayı öneriyor.

Sanatsever babalar için çok özel seçenekler

Trendyol’un sanata ve sanatçılara dijital dünyada alan açmak üzere oluşturduğu Trendyol Sanat’ta tasarım oyuncaklardan geleneksel el sanatlarına kadar çok geniş bir yelpazede hediyeler bulmak mümkün. Farklı sanat kurumlarıyla ve çağdaş sanatın önde gelen temsilcileriyle iş birlikleri yapan Trendyol Sanat platformunda, 150’den fazla sanatçının resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik gibi pek çok disiplinde ürettiği 1000’e yakın eser yer alıyor.

Trendyol Sanat butiğine yeni eklenen Toykontakt seçkisi ise karakter tasarımları ve popüler kültür ürünlerine mizahi yaklaşımlar içeren tasarım oyuncaklarla koleksiyonerler ya da oyuncak sanatına ilgi duyan genç babalar için en cazip seçenekler arasında yer alıyor.

Anadolu’nun zengin tarihi ve kültürel mirasına ilgi duyan sevdikleriniz için müze mağazalarında satılan ürünler arasından dilediğinizi Trendyol üzerinden tek tıkla seçebilirsiniz. Dekoratif objelerden replikalara, takılardan giyim ve aksesuar ürünlerine ve kitaplara kadar pek çok seçenek, Trendyol’da tarih meraklılarını bekliyor. Türkiye’nin Müzeleri butiğinde, Anadolu topraklarından çıkan tarihi eserlerin replikaları, o medeniyetlere özgü figürler ve simgelerle süslü aksesuarlar, dekoratif objeler ve çok daha fazlası bulunuyor. Sadece estetik değerleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel önemleriyle de ikonik nitelikteki parçalar arasında Göbeklitepe sembollerinin altın kaplama plakalar üzerine işlendiği göz alıcı kolyeler, Hitit Güneşi figürüyle üretilmiş dekoratif objeler ve minyatür Truva

Atı heykelleri özellikle dikkat çekiyor.

Trendyol’un sanal raflarında yer alan ürünler geniş bir yelpazeye yayılsa da müşterilerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri, hiç şüphesiz, "Ahşap Tavla Pulu Takımı". Geleneksel Türk el sanatlarının modern bir yorumu olan bu takım, Trendyol müşterilerinden büyük beğeni topluyor ve Babalar Günü için en iyi hediye seçenekleri arasında yer alıyor.