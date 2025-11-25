  1. Ekonomim
  Baymak'tan meslek liselerine 'uygulamalı eğitim' desteği
Baymak’tan meslek liselerine ‘uygulamalı eğitim’ desteği

Baymak, mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla Antalya’da Bahtılı Meslek Lisesi ve İstanbul’da Nuri Cıngıllıoğlu Meslek Lisesi’nde uygulamalı eğitim sınıfları olan Baymak Akademi Laboratuvarlarını hayata geçirdi. Gerçek kombi, klima, şofben ve termosifon ürünlerinin yer aldığı bu sınıflarda öğrencilerin sahaya en yakın koşullarda uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacaklarını söyleyen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Geleceğin profesyonellerine yatırım yapmak, sürdürülebilir bir gelecek için en değerli adım” dedi.

Baymak’tan meslek liselerine ‘uygulamalı eğitim’ desteği
Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla çevreye ve topluma değer katmayı hedefleyen Baymak, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini ekledi. Şirket, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla 18 Kasım’da Nuri Cıngıllıoğlu Meslek Lisesi’nde ve 20 Kasım’da Antalya Bahtılı Meslek Lisesi’nde Baymak Akademi Laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Baymak, her iki okulda da gerçek kombi, klima, şofben ve termosifon ürünlerinin sergilendiği, öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alabileceği sınıfların kurulmasına katkı sağladı. Sınıflar, Baymak kurumsal kimliğiyle yeniden tasarlanırken, tüm ürünler öğrencilerin öğrenmesine ve pratik yapmasına uygun olarak yerleştirildi.

Projenin önemine dikkat çeken Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Biz Baymak olarak yalnızca bugünün değil, geleceğin profesyonellerine de yatırım yapıyoruz. Meslek liselerinde okuyan gençler, ülkemizin teknik altyapısının bel kemiğini oluşturacak. Onların gerçek ürünlerle, sahaya en yakın koşullarda eğitim almalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Baymak’tan meslek liselerine ‘uygulamalı eğitim’ desteği - Resim : 1

Gençlere ‘teknik donanım’ imkânı sunuluyor

Baymak Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, iç tesisat bölümü öğrencilerinin ürünleri yakından tanımasını ve uygulamalı becerilerini geliştirmesini mümkün kılıyor. Eğitim alan gençler mezun olduklarında hem teknik açıdan daha donanımlı hem de iş hayatına daha hızlı adapte olabilecek birikime sahip olacak.

Bu projeyi bir sosyal sorumluluk çalışmasının ötesinde, geleceğe karşı sahiplendikleri yükümlülüğün bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Özcan, “Baymak Akademi’de yıllardır yürüttüğümüz eğitim kültürünü şimdi sınıflara taşıyoruz. Gençlerin elini taşın altına koyabilmesi için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” diye ekledi.

Baymak, projenin devamı olarak önümüzdeki dönemde bu liselerde eğitim gören öğrenciler için staj programları hayata geçirmeyi planlıyor. Böylece gençler hem okulda hem de sahada deneyim kazanarak mesleklerine güçlü bir başlangıç yapacaklar.

Baymak, Antalya Bahtılı Meslek Lisesi’ndeki Baymak Akademi Laboratuvarlarını ise BDR Thermea Group bünyesinde uzun yıllar görev yapmış ve geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Peter Snel’in anısına adadı. Teknolojiye tutkusu, bilgi paylaşımına olan açık yaklaşımı ve sürdürülebilirliğe katkılarıyla hatırlanan Snel’in ismi, gençlerin eğitimi ve gelişimiyle özdeşleşen bu proje ile yaşatılacak.

