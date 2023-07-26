Baymak’tan yılın ilk yarısında 2,2 milyar lira ciro

Baymak, bu yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Baymak, yılın ilk altı ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 büyüme ile 2,2 milyar TL’ye taşıdı. İlk 6 aylık döneme ilişkin verileri değerlendiren Baymak CEO’su Ender Çolak, 2023 yılını ise yılın başında belirledikleri yüzde 50 büyüme hedefinin çok üzerine çıkarak yaklaşık 5 milyar TL ciro ile kapatmayı öngördüklerini söyledi.

Çolak, “İlk yarıyı adetsel bazda, kombide yüzde 82 ve su ısıtıcıları grubunda ise yüzde 136 büyüme ile başarılı bir şekilde tamamladık. Kombi pazarı yüzde 40 büyürken Baymak, pazarın 2 katı büyüme elde etti. Pazarın çok üstünde bir büyümeden söz ediyoruz. Bu başarılı iş sonuçlarının ardında; bayilerimizin ve tüketicilerimizin gün geçtikçe artan güveni, üstün servis kalitesi ve aramıza yeni katılan bayilerimiz ile giderek daha da güçlenerek büyüyen uzman ekibimiz yer alıyor. Klima kategorisinde ise yükselen sıcaklıklara paralel olarak, ay sonu itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyümemiz yüzde 20’ye ulaşacak. Bu sene lanse ettiğimiz Baymak Elegant Plus UV’nin tüketicilerimiz tarafından beğeniyle karşılanmasının da elbette bunda payı büyük.” dedi.

Isı pompası kategorisinde yüzde 53 büyüdü

Gruplarının ısı pompalarına, hidrojen ile uyumlu ürünlere ve hibrit çözümlere yatırım yaptığını anlatan Çolak, BDR Thermea Group’un ilk yarı yılda ısı pompası kategorisinde adetsel bazda yüzde 53 büyüdüğüne dikkat çekti. Grubun globalde karbon nötr akıllı çözümlere yaptığı yatırımın 500 milyon euroya ulaştığını belirten Çolak, “Grup, 2019-2030 döneminde kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt etti. Grubun önemli oyuncularından Baymak olarak, biz de buna uygun bir şekilde hareket ediyoruz.” dedi.

“Enerji dönüşümüne Türkiye gecikmeli de olsa ayak uyduracak”

BDR Thermea Group’un 250 milyon euroyu aşan bir yatırımla ısı pompasında liderliğe oynadığını belirten Çolak, “Avrupa’da ısı pompası pazarında bir durgunluk vardı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan veriler Avrupa’nın resesyondan çıktığını gösteriyor. Ekonomik büyümeyle, ısı pompası pazarındaki ivme yükseliş trendine kaldığı yerden devam edecek. Avrupa’da yaşanan enerji dönüşümüne Türkiye gecikmeli olarak ayak uyduracak.” diye konuştu.

Gelecek 3 yıl içinde bu dönüşümün hızlanmaya başlayacağını belirten Çolak, 2030 yılında ülkemizde satılan ısı pompası adedinin kombiye yaklaşacağını ifade etti.

Türkiye, Avrupa’daki enerji geçişine gecikmeli olarak katılacak olsa bile, bu dönüşüme bugünden itibaren hazırlanmanın önemini vurgulayan Çolak, özellikle ısı pompasının yaygınlaştırılması için nitelikli eleman yetiştirilmesi ve mutlaka bu dönüşümü teşvik edecek yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Öte yandan geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için BDR Thermea Group’un Avrupa’da yürütmekte olduğu çalışmaların yanı sıra Türkiye’deki hidrojen çalışmalarına da destek vereceğini belirtti.

“Boyler üretim kapasitemizi artırarak 200 bin adete çıkartıyoruz”

Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Çolak, “En temel motivasyonumuz tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünler sunarak, sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırmak. Baymak olarak 2023’te Ar-Ge, ürün ve hat yatırımlarımızın 15 milyon euroya ulaşmasını bekliyoruz.” dedi.

Avrupa’daki enerji dönüşümünün ısı pompasıyla beraber en kritik ürünlerinden olan boyler için de Türkiye’de yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Çolak “Bu kapsamda üretime 8 milyon euroluk yatırım yaparak yılda 35 bin adet olan boyler üretim kapasitemizi 200 bine çıkaracağız. Böylece Türkiye olarak BDR Thermea Group’un ana boyler üreticisi konumuna geliyoruz. Buradan Avrupa’ya ciddi bir ihracat potansiyeli oluşturacağız.” şeklinde konuştu.