BDDK'dan Mint Finansman’a faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Mint Finansman AŞ’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi: “Kurulun 22.09 2022 tarih ve 10338 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Mint Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7. maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerininin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.”