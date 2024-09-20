Beko, 46. fabrikasını Mısır’da açtı

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Koç Holding’in küresel pazarda hızlı büyüyen şirketi Beko, 46’ncı fabrikasını Mısır’da faaliyete geçirdi. 14 ülkede üretim yapan Beko’nun Ortadoğu’daki ilk tesisi,110 milyon dolar yatırımla kuruldu Mısır’da olduğu kadar 500 milyon nüfusa sahip çevre ülkelerin de hedeflendiği fabrika, tamamlandığında 1,5 milyon adet/yıl kapasiteye ulaşacak. Mısır pazarında ilk üç içinde yer alan Beko, tesisin ve kurduğu Ar-Ge merkezinin yaratacağı sinerji ile bölgede liderlik hedefliyor.

Kahire yakınlarındaki çölün üstünde yerleşik 10’uncu Ramazan Sanayi Bölgesi’nde 114 bin m2 alana kurulu fabrikada, Beko, Whirlpool, Ariston, Indesit ve Hitachi markalarında soğutucu, pişirici ürünleri ile bulaşık makinesi üretilecek. Yıllık 1,5 milyon kapasiteli fabrikadaki üretimin yüzde 60’ı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'ya ihraç edilecek. Fabrikada 2000 kişi istihdam edilecek.

Beko’nun bölgedeki ilk fabrikasının açılışına Mısır Başbakanı Moustafa Madbouly, Mısır Başbakan Yard., Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kamel Al-Wazir, Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Kentsel Topluluklar Bakanı Sherif Magdy El-Sherbiny, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, Beko Pazarlamadan Sorumlu GMY Akın Garzanlı, Beko Tedarik Zinciri ve Satın Almadan Sorumlu GMY Cem Kural, Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu GMY Nihat Bayız, Beko Mısır GM Ümit Günel, Beko Mısır Yatırım Direktörü Cemil İnan ve Beko Mısır Fabrika Direktörü Selahattin Erdem Akyıldız katıldı.

Afrika’yı kuzey ve güneyden tesis yatırımıyla güçlendirdi

Beko, Mısır’da tesisiyle, Afrika’da ikinci üretim hattını devreye almış oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki yapılanmasına, Mısır’ı da dahil ederek, Afrika kıtasını güney ve kuzeyden üretim hatlarıyla kuşatan Beko, perakendedeki gücünü Mısır’a ve bölge ülkelere de yansıtacak. Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarında 7 markasıyla faaliyet gösteriyor. Mısır’da 13 mağazası ile hizmet veren Beko, bölgede iki yıl içinde mağaza sayısını 100’e ulaştıracak.

Beko’nun tesisi Mısır için dönüm noktası oldu

Açılışa katılan Mısır Başbakanı Moustafa Madbouly, Beko’nun fabrikasının Mısır’ın ekonomik büyümesi ve uluslararası alandaki etkisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, “Genç Mısırlıların yaratıcı fikirleri, Mısır üniversitelerinin ar-ge departmanlarının sağladığı destekle Beko fabrikasında hayat buldu ve kalifiye Mısırlı iş gücümüzün katkısıyla bu proje başarılı bir şekilde hayata geçirildi ” dedi.

5 yılda ilk sıraya çıkmayı planladı

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, yeni tesislerinde iki yıl içinde planladıkları şekliyle 1,5 milyon adet kapasiteye ulaşacaklarını söyleyerek, 4’üncü yıl sonunda da üretimi 3 milyon adete çıkarmayı planladıklarını kaydetti. “Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi bizim için kritik pazarlar arasında yer alıyor. Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir köprü gören bu coğrafya, 500 milyonluk nüfusu ve 13 milyonluk beyaz eşya pazar hacmi ile önemli bir potansiyel barındırıyor” diyen Bulgurlu, “Beko olarak bu pazarda 6 ana beyaz eşya grubunda ilk 3 şirketten biriyiz; bulaşık makinesi kategorisinde ise pazar lideriyiz. 5 yıl içerisinde gelirlerimizi iki katına çıkararak bölgede lider pozisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Global üretim ve teknoloji yetkinliklerimizi Mısır’ın güçlü yönleri ve stratejik konumuyla birleştirerek önemli bir bölgesel üs yaratıyoruz” diye konuştu.

Bulgurlu, “Toplam satışların yüzde 30’u Türkiye’den geliyor. Toplam üretimimizin ise yüzde 50’si Türkiye’dedir. Biz uluslararası da büyüyoruz, Türkiye olarak da büyüyoruz. Türkiye halen gerek üretim ve gerekse dünyaya Ar-Ge tasarlayan en büyük güç merkezimizdir” dedi.

"Vehbi Koç’un ‘global vizyon hedefiyle' yola devam ediyoruz"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Topluluğun kurucusu Vehbi Koç’un çizdiği global vizyon stratejisi ile hizmet ürettiklerini söyledi. “Kurucumuz Vehbi Koç’un ifade ettiği gibi hangi işi yaparsak yapalım global vizyon çizgisinde hareket ediyoruz” dedi.

Koç Topluluğu’nun Fortune 500 içinde yer almasının bu açıdan önemli ve değerli olduğuna işaret eden Ebiçlioğlu,”Kişisel olarak ifade edebilirim ki Fortune 500 listesinde farklı Türk şirketleri de olsa çok yerinde olur, sayının artması ekosistem yaratıyor, başkalarının olması sizi daha yukarı taşıyor. Beko’nun giriş yaptığı ülkelerde Türkiye ile olan ticaret geliştirilirken, ekosistem ihracatı yapılmasına da ön ayak olunuyor. Bugün tıpkı Romanya’da ve başka ülkelerde olduğu gibi Mısır’da da peşimizden Türk tedarik şirketleri yatırıma gelmeyi gündemlerine aldı” dedi.

Koç Topluluğu’nun 4 ana faaliyet alanı içinde beyaz eşya grubu olarak hasılat açısından bakıldığında dördüncü sırada olduklarını söyleyen Ebiçlioğlu, “İş hacmi bakımından bankacılık, enerji, otomotiv, beyaz eşya, perakendecilik ve diğer sektörler sıralaması vardır. İstihdam olarak baktığımızda Topluluğun, 137 bin çalışanının, 55 bini bize yani beyaz eşya grubuna aittir. Yurt dışından sağlanan ciro bakımından da beyaz eşya grubu olarak birinci sıradayız” diye konuştu.

Ebiçlioğlu, “Mısır ve Türkiye arasında yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. İlk çeyrekte ulaşılan 872 milyon dolarlık hacimle Mısır, Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan ihracatında ilk sırada. Mısır’daki fabrikamız ile 5 yıllık dönemde 15 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaşma hedefinde ülkemiz için artı değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu yatırım yalnızca Türkiye ile Mısır ile olan ticaret hacmini değil, Mısır’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik ticaretini de artıracak önemli bir yatırım" dedi.

2030’a kadar tüm tesislerde % 100 yeşil elektrik kullanılacak

Mısır, petrol ve doğalgaza dayalı yeraltı kaynakları olsa da enerji çeşitliliği az olan su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alıyor. Bu açıdan su, enerji, geri dönüşüme dayalı üretim metodları ülke açısından büyük önem taşıyor. Çölde fabrika kurmanın zorluklarına değinen Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “2030 yılına kadar üretim tesislerimizin bulunduğu tüm ülkelerde yeşil elektrik kullanım oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Bulgurlu, “Mimarisinden malzeme seçimine, üretim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasarlanan fabrikamız; su, enerji verimliliği ve atık yönetimi ile tüketicilerimiz ve gezegenimiz için katma değer yaratacak. Gelişmiş robotlar, Otomatik Yönlendirmeli Araçlar ve güçlü dijital üretim altyapısı ile en yüksek verimlilik ve kalite standartlarıyla faaliyet göstereceğiz. Küreselde geçerliliği bulunan yeşil bina sertifikası LEED’in altın standartlarına uygun olarak hayata geçirilen üretim merkezimiz, yağmur suyu geri kazanım sistemleri ve kapsamlı atık yönetimi stratejileri gibi öncü özellikleriyle bölgedeki üretim sahalarına örnek olacak” dedi. Beko, Mısır’da üretim tesisinin yanı sıra ar-ge merkezini de açtı. Beko’nun 12 ülkede bulunan 31 ar-ge ve tasarım merkezi 2 bin 500’den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapıyor. 50 mühendisin çalışmasının planlandığı bin 500 metrekare alana yayılan Mısır’daki ar-ge merkezinde, ilk olarak gazlı çalışan airfel ürünü geliştirildi.