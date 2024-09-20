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Haluk Bilginer bir kez daha Emmy'e aday gösterildi

Şahsiyet Dizisi'ndeki Agâh Beyoğlu karakteriyle 2019'da Emmy ödülü kazanan Haluk Bilginer, dizinin ikinci sezonundaki performansıyla bu yıl da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterildi.

Haber Merkezi
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Haluk Bilginer bir kez daha Emmy'e aday gösterildi
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2019'da Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Haluk Bilginer, aynı ödüle ikinci defa aday gösterildi.

Usta oyuncu Gain platformunda yayımlanan Şahsiyet dizisin ikinci sezonundaki performansıyla da "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle aday gösterildi.

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