GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 27 Eylül’de

6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali, 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde, birçok paydaş kurumun katkılarıyla düzenlenecek festival ile lezzet, kültür ve eğlenceyi bir araya getirilerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmak amaçlanıyor.

“Geleneğin izleri, geleceğin lezzetleri” temasıyla 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalde, Afyonkarahisar’ın geleneksel ve inovatif lezzetleri bir kez daha dünyaya açılacak. Yerli-yabancı şefler, gastronomi profesyonelleri ve gurmelerin yanı sıra yerel ve ulusal medya temsilcileri de festivalin konukları arasında yer alacak…

Dünyanın en uzun lokumu!

Afyonkarahisar ve çeşitli illerden 100’dan fazla gastronomik firmanın stant açacağı festivalde, yerel ve uluslararası şefler, yöresel ve inovatif yemekler hazırlayarak katılımcıların beğenisine sunacak. Festival kapsamında bu yıl ilk kez, meşhur Afyon lokumu için Guinness Rekor denemesi yapılacak. Uzun Çarşı’da gerçekleştirilecek rekor denemesinde, ‘Cumhuriyetimizin 101. Yılı’ nedeniyle tam 101 metre uzunluğunda Afyon Lokumu hazırlanarak ‘Dünyanın En Uzun Lokumu’ kategorisinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabına dâhil edilecek.