Beko tasarımları iF Design 2025'te 6 ödülle taçlandırıldı

Ev teknolojileri sektörünün öncü şirketi Beko, dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinden iF Design Award 2025’te büyük başarı elde etti. Yenilikçi tasarım anlayışını teknolojiyle birleştiren Beko’nun Whirlpool, Grundig ve Indesit markalarının tasarımları 3’ü ürün kategorisinde, 2’si UX (Kullanıcı Deneyimi) kategorisinde, 1’i iletişim kategorisinde olmak üzere toplamda 6 ödüle layık görüldü.

iF Design Award 2025 kapsamında Grundig Elementa Saç Bakım Ailesi ile Whirlpool W Collection İndüksiyonlu Ocak ve Fırın Seti ürün tasarımlarıyla ödüle layık görülürken, Whirlpool W Collection Fırın Seti ile Grundig Isı Pompası Kontrol Cihazı ve Mobil Uygulaması UX tasarımı ile ödül aldı. Indesit’in “Sound of Collaboration” (Dayanışmanın Sesi) kampanyası ise iletişim kategorisinde ödülle taçlandırıldı. Avrupa’nın lider şirketi Beko’nun kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve işlevsellik odağında tasarladığı ürünleri, 131 uluslararası tasarım uzmanı tarafından 66 ülkeden gelen 10 bini aşkın başvuru arasından seçilerek ödüllendirildi.

Almanya merkezli iF Design Award, 70 yılı aşkın köklü geçmişiyle dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olarak kabul ediliyor. Her yıl dünya genelinden binlerce tasarımcı, mimar ve şirket, tasarımlarını bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmek üzere iF International Forum Design’a sunuyor. Tasarımlar Fikir, Form, İşlev, Farklılaşma ve Etki kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendiriliyor. Bu yılki iF Design Award töreni, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü Berlin'de gerçekleştirilecek.

iF Design ödüllü tasarımların özellikleri

Whirlpool W Collection İndüksiyonlu Ocak – Ürün Tasarım Ödülü

Yüksek kaliteli temperli cam ve paslanmaz çelik gibi malzemelerle dayanıklı bir yapıya sahip olan W Collection İndüksiyonlu Ocak şık, minimalist ve estetik bir görünüm sunuyor. Kapalıyken görünmez olan arayüzüyle modern mutfaklara kolayca entegre olan ocak, HeatControl teknolojisi sayesinde sıcaklığı sabit tutarak sürekli ayar yapma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Böylece, mükemmel pişirme sonuçları sağlarken enerji verimliliğini optimum seviyeye taşıyor.

Whirlpool W Collection Fırın Seti – Ürün Tasarım Ödülü

Modern mutfak tasarımlarını bir üst seviyeye taşıyan W Collection Fırın Seti, şıklık, işlevsellik ve yenilikçi 6TH SENSE Teknolojisi’nin birleşimini temsil ediyor. SteamSense+, Gıda Sensörü ve Aktif Buhar Kontrolü özellikleri sayesinde hassas pişirme deneyimi sağlıyor ve her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için doğru sıcaklık ve nem seviyelerini koruyor. 45 cm boyutlu Kompakt Fırın, buhar destekli pişirme ve mikrodalga fonksiyonlarını bir araya getirerek çok yönlü bir 3’ü 1 arada çözüm sunuyor.

Whirlpool W Collection Fırın Seti – Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülü

Whirlpool'un fırın ve mikrodalgaları, kullanıcı dostu arayüzüyle geleneksel ve otomatik fonksiyonları kolayca keşfetmeye ve seçmeye olanak tanırken mutfakta zamandan tasarruf sağlıyor. Yeni HMI arayüzü, kullanıcıların en sık kullandıkları pişirme fonksiyonlarına kolayca erişmesini sağlayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Kontrol paneli, cihaz kapalıyken minimalist bir görünüme bürünürken, açıldığında kullanıcı dostu bir dokunmatik ekran ile kullanıcılara rehberlik ediyor.

Grundig Isı Pompası Kontrol Cihazı ve Mobil Uygulaması – Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülü

Grundig’in ödüllü Isı Pompası Kontrol Cihazı ve Mobil Uygulaması, yenilikçi ev enerji çözümlerini kullanıcı dostu bir dijital deneyimle birleştiriyor. Isı Pompası, Grundig Ev Enerji Çözümleri’nin bir parçası olarak hepsi bir arada inverter ile birlikte çalışarak güneş enerjisini dönüştüren, depolayan ve kullanan kompakt bir sistem sunuyor. Fiziksel arayüzüne ek olarak, cihaz programları ve özellikleri yönetmeye yardımcı olan etkileşimli bir ekran ve mobil uygulama ile geliyor. HomeWhiz uygulaması aracılığıyla kullanıcıların sıcaklık ayarlarını, çalışma modlarını ve enerji tüketimini zaman ve konum bazlı olarak programlamalarına olanak sağlıyor. Kullanıcılar, dokunmatik ekran üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla ısı pompasını yönetebiliyor, modlar arasında kolayca geçiş yaparak kişisel kullanım senaryoları oluşturabiliyor. Uzaktan erişim desteği, kullanıcıların evden uzakta olsalar bile iklimlendirme sistemlerini kontrol etmelerine imkân tanırken, dokunmatik ekranın yüksek hassasiyeti sayesinde cihazın kullanımı daha akıcı ve zahmetsiz hale geliyor.

Grundig Elementa Saç Bakım Ailesi – Ürün Tasarımı Ödülü

Doğanın dört elementi olan hava, su, toprak ve ateşten ilham alan Elementa Saç Bakım Ailesi, sade ve zarif tasarım anlayışıyla yenilikçi teknolojileri birleştiriyor. Aer (Saç Kurutma Makinesi), Aqua (Buharlı Düzleştirici), Terra (Saç Fırçası) ve Ignis (Saç Şekillendirici) olmak üzere dört farklı üründen oluşan bu seri, kapsamlı bir saç bakım deneyimi sunuyor. Elementa Saç Bakım Ailesi, kompakt tasarımıyla günlük kullanım ve seyahat için en iyi sonuçları sağlarken, T şeklindeki Saç Kurutma Makinesi, büyük hava girişlerini yan taraflarına taşıyarak uzun ama sıkı yapısı ile mükemmel hava akışı sağlıyor ve büyük ekranı sayesinde de kolay mod seçimine imkân tanıyor. BLDC motoru ise kompakt tasarımına rağmen 1500W gücüyle sessiz ama güçlü bir performans sunuyor. Buharlı Saç Düzleştirici, su tankı ve buhar kanallarını zarif, ince bir gövdede gizlerken, farklı başlık seçenekleriyle kullanım imkânı tanıyan Saç Şekillendirici ise ince gövdesi ve ince soğuk uçlarıyla saç kıvırcıkları yaparken kullanıcıların cihazı rahatça tutabilmesine sağlıyor. Topraktan ilham alan Saç Fırçası ise geniş sırtından yükselen dağ benzeri başlık formu ile sıcak tarağını yerden uzak tutuyor.

Indesit "Sound of Collaboration" – İletişim Tasarımı Ödülü

Indesit’in ödüllü dijital pazarlama kampanyası, ev işlerinde iş birliğini teşvik eden #DoItTogether (Birlikte Yap) misyonuna dayanıyor. Kampanya müzik ve ritmi yaratıcı bir şekilde kullanarak ev işlerinde iş birliğinin önemini vurguluyor. Ev işleri sırasında oluşan sesler bir araya geldiğinde uyumlu bir melodi oluşurken, biri durduğunda müzik de duruyor. Herkes üzerine düşeni yaptığında ise müzik yeniden başlıyor. Markanın #DoItTogether söylemini destekleyen reklam, Indesit’in Push&Go ve Turn&Go teknolojilerinin pratikliğini de ön plana çıkarıyor.