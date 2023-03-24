Bella Maison’dan deprem bölgesindeki üreticilere satış desteği

Bella Maison, deprem bölgesindeki yerel üreticiye destek olmak amacıyla bellamaison.com üzerinden ‘Emeğin Benimle’ online satış platformunu açıyor. Belle Maison, söz konusu platform ile depremden etkilenen yerel üreticilerin ürünlerini ve bu ürünleri satın almak isteyen potansiyel müşterileriyle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kâr amacının güdülmediği ‘Emeğin Benimle’ dükkanında ürünlerin satışa sunulabilmesi için, Bella Maison yerel üreticiden toplu bir şekilde satın aldığı ürünleri kendi deposuna getirecek ve online satış için tüm süreçleri gerçekleştirerek bellamasion.com üzerinden satışa sunacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bella Maison kurucu CEO’su Muhammed Tan, “Ülkemiz için, insanlık için, iyiliği yaymak için daha çok çalışmalıyız. Biz sadece evleri değil, dünyayı güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Dünyayı ancak birlik olarak güzelleştirebiliriz. Depremden etkilenen yerel üreticilerimiz ile birlik oluyoruz. Onların gücüne güç katmaya vesile olacak bu projemizi uzun yıllar devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.