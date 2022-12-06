Benesta Benleo Acıbadem’de lansmana özel satışlar başladı

İstanbul’un Acıbadem semtinde yapımı süren ve kaba inşaatının yüzde 70’inin tamamlandığı Benesta Benleo Acıbadem’de satışlar başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Benesta Benleo Acıbadem lansmana özel yüzde 25 peşin ve 120 ay vade seçeneği sunuyor. 2+1 dairelerin 8 milyon 250 bin TL’den başladığı projede kişiye özel esnek ödeme planları bulunuyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Benesta Genel Müdürü Roksana Diker "Yaşadığınız ev, gerçekten lüks mü, yoksa biraz mı? Sizi ‘Benesta Benleo Acıbadem ile tanıştıralım. 550 daireli ve her detayı ince düşünülmüş mimari özelliklere sahip projemiz lansman döneminde büyük ilgi görüyor. Bunda hem projenin rafine mimari etkisinin hem de inşaatın hızla ilerlemesinin büyük etkisi var. Dünya standartlarında geliştirdiğimiz ve hayatı özel kılan detaylarla tasarladığımız projemizi ‘Herşey Dahil Lüks’ konsepti ile bugün lansmana özel ayrıcalıklarla sunuyoruz. Teslimlerini ise 2024 Aralık ayında gerçekleştirmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal yaşama yeşil alan tasarımlarıyla öncelik verdiklerini belirten Diker, "Bu projede yeşil alana ve sosyal yaşama çok önem verdik. 30 bin dönümlük arazimizin 15 dönümünü 2 futbol sahası büyüklüğünü BenLeo parka ayırdık ve önce parkın çizimleri tamamlandı. Sonra blokları etrafa yerleştirdik. Parkta her yaş grubu için yirmiden fazla aktivite alanı var. Acıbadem bölgesinde hatta Anadolu yakasında bir vaha olarak nitelendirebiliriz" diye konuştu.

Roksana Diker, projenin konumuna ilişkin de "Şehrin akciğerleri Gata Ormanı’na komşu, Çamlıca ve Avrupa Yakası’nın yanı başında, Avrasya Tüneli’ne 5 dakika mesafedeyiz. Yerlerin ve yönlerin kesişim noktasında çok özel bir lokasyonda konumlanmamız da bu projeyi çok ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor" dedi.