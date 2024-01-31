Berdan Cıvata’nın projesi, Türkiye’nin en verimli ikinci projesi oldu

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 48 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 6 ayrı tesisinde işlediği ham çeliği kritik öneme sahip cıvata, somun ve saplama gibi bağlantı elemanlarına dönüştüren ve ürünleri uluslararası projelerde kullanılan Berdan Cıvata, 2014’ten bugüne 15 farklı platformda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce bu yıl 9’uncusu düzenlenen Verimlilik Proje Yarışması’nda değerlendirilen 596 firmayı geride bırakan Berdan Cıvata’nın, ‘Farklı Boyut ve Türlerde Bağlantı Elemanlarından Cıvata, Somun ve Rondela Birleştirme Otomasyonu Gerçekleştirebilen Akuplaj Makinesi Tasarımı ve İmalatı’ projesi, ‘yerlileştirme’ kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Berdan Cıvata Teknik Operasyonlar Direktörü Dergah Uysal, Bilişim Vadisi'ndeki organizasyonda ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç'tan aldı. Berdan Cıvata ödül ile birlikte ‘Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi’ ve Adana Model Fabrika tarafından sağlanacak ‘Öğren-Dönüş Programı’ hizmetinden ücretsiz yararlanma hakkı da kazandı.

Zamanı verimli kullanıyor

Tasarım ve imalatı Berdan Cıvata Ar-Ge Merkezi mühendislerince yapılan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen akuplaj makinesi; cıvata, somun, pul takımlarının birleştirme hızını iyileştirerek istenen zaman ve miktarda siparişin teslimini sağlıyor. Makine aynı zamanda ürünün kaplama ve mukavemet sınıfına göre ilgili standartların önerdiği tork değerini sağlamak üzere, sürtünme katsayısına ulaşmak amacıyla yağlamalar yapılarak akuplaj işlemi gerçekleştiriyor.