Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali, Beta Han'da başladı

Dünyanın önde gelen seçkin çay markalarından Beta Tea, ‘Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali ile bir ilke daha imza atıyor. Beta Tea ev sahipliğinde, 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü’nde özel resepsiyon daveti ile başlayan festival, 22-24 Mayıs tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Türk çay tarımın 100. yılında Beta Yeni Han’ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye ve dünyadan çay seremonilerinin yanı sıra çayın tarihine ışık tutan sergiler de ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Bu festival ile Uluslararası Çay Günü’nü bir adım öteye taşıyoruz”

21 Mayıs Dünya Çay Günü’nde gerçekleşen açılış resepsiyonunda konuşma yapan Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, “Beta Gıda olarak, bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz ‘Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali’nde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2019’dan beri her yıl 21 Mayıs’ta kutladığımız Dünya Çay Günü’nü bir adım öteye taşıdığımız bu festivalde, Türk çay kültürünün yanı sıra çeşitli dünya ülkelerine ait çay kültürlerini de bir araya getirdik. Bu sebeple festival süresince, çayın birleştirici gücü ile dünyadaki farklı çay geleneklerinin hikayesine de birlikte tanıklık edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

“Coğrafi sınırları aşarak, çayın birleştirici yolculuğuna hep birlikte çıkıyoruz”

Kendi çay kültürlerini paylaşarak, festivale sundukları katkılardan dolayı çeşitli ülkelerin temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Hatice Uğur, şöyle devam etti: “Dünyanın en yaygın tüketilen içecekleri arasında yer alan çayın, bulunduğu ülkeye ve yetiştiği bölgeye göre kategorilere ayrıldığı stantlarımızda; ülkelerin kültürel değerleri ve geleneklerini yansıtan seremonileri de açılış resepsiyonunda tüketicilerle buluştu. Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kung-fu Çay Seremonisi’nin ve Arjantin Büyükelçiliği tarafından hazırlanan Mate Çay Seremonisi’nin yanı sıra Sri Lanka Kültür Seremonisi de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bu stantlar, festivalin devam eden günlerinde de alanda ziyaret edilebilecek. Keyifli çay gösterileri ile coğrafi sınırları aşarak, çayın birleştirici yolculuğuna hep birlikte çıkacağımız bu festival boyunca, çaya dair birçok yeni bilgi ve deneyimi hep birlikte ve eğlenerek tecrübe edeceğiz.”

Türkiye Çay Demleme Şampiyonu eşliğinde Türk Çay Kültürü Seremonisi gerçekleşti

Beta Tea, 2022 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen Türk çayına, Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali ile sahip çıkıyor.

Misafirlerin geleneksel kıyafetlerle katılım gösterdiği açılış resepsiyonunda, 'Türkiye Geleneksel Kemençe ve Tulum Gösterisi’nin yanı sıra Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Gülhanım Delihasan’ın eşliğinde Türk Çay Kültürü Seremonisi düzenlendi. Sayın Delihasan festivalde Türkiye Standında düzenleyeceği çay demleme workshoplarıyla da festival katılımcılarına Türk Çay Kültürü’nü tanıtıyor.

Festivalin açılış resepsiyonuna, Sri Lanka Büyükelçisi Hasanthi U. Dissanayake, Çin Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou, Arjantin Başkonsolos Yardımcısı Fabiana López ve Hindistan Ticari Konsolosu Raj Kumar Tanwar katıldı. Yine araştırmacı-yazar ve tarih profesörü Kemalettin Kuzucu gibi Türk yetkililer de festivalin ziyaretçileri arasında yerini aldı.

Ünlü Şef Eyüp Kemal Sevinç’in 39 İmza Dünya Çay Karışımları ve Türleri ile resepsiyona özel, özenle hazırladığı çaylı lezzetler menüsü de davetlilerle buluştu.

Asya’nın yeşil çaylarından Afrika’nın bitkisel çaylarına kadar geniş bir yelpazede sunulan, dünyanın dört bir yanından gelen 39 farklı çeşit çay harmanı, 10 metre uzunluğundaki tadım masasında, festival boyunca tüketicilerin tadımına sunulacak.

Festival, çay tarımına emek veren üreticilere ithaf edildi

Türk çay tarımının 100. yılında düzenlenen ve çay tarımına emek veren tüm üreticilere ithaf edilen festivalde Beta Tea, bu önemli kilometre taşını kutlamak amacıyla özel etkinlik ve sergiler düzenliyor.

Çeşitli yarışma ve ödüllerin yanı sıra farklı workshopların da yer alacağı festivalde, çayın eşsiz tarihine ışık tutan sergiler de festival boyunca ziyaretçileri ağırlayacak. Çay Zaman Tüneli’nde Çayın Üretim Aşamaları ve Geçmişten Günümüze Beta Tea Ambalajları, Yapay Zeka ile Çay Dünyası ve Ar-Ge Projeleri sergileri festival boyunca ziyaret edilebilecek.