Bien Yapı'nın halka arz büyüklüğü 3,1 milyar TL oldu

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzına

ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Garanti Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket’in toplam 72.326.119 TL nominal değerli payları halka arz edildi. Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmiş olup, 72.326.119 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.095.557.893,2 TL olarak gerçekleşti.

Garanti Yatırım'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması şöyle:

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ("Bien Yapı", veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket'in toplam 72.326.119 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmiş olup, 72.326.119 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.095.557.893,2 TL olarak gerçekleşmiştir.