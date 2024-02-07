Bilka Endüstriyel’in hedefi şubeleşmek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Gelişen endüstrilerle birlikte firmaların ihtiyaç havuzu gelişmeye ve değişmeye başladı. Bu alandaki değişimi yakalayıp fırsatı değerlendirmek için 6 yıl önce faaliyete başlayan Bilka Endüstriyel sunduğu güven ve kalite ile kısa sürede ciddi bir yol aldı. Bir fabrikada ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürünün üretim ve tedarikini sağlama yetkinliğine sahip olduklarını belirten Bilka Endüstriyel Kurucusu Bilge Kalın, “Halihazırda ürettirdiğimiz kendi ürünlerimiz dahil olmak üzere bin kalem ürün ile müşterilerimizin taleplerine cevap veriyoruz. Endüstrinin ihtiyacına göre hareket edebilecek esnek ve güçlü yetkinliklere sahibiz. Bu alanda sağladığımız maliyet avantajı ile örneğin enflasyona rağmen bazı ürünlerde zam yapmadan avantajlı fiyat verebilme yetkinliğimizi kuvvetlendiriyoruz. Ayrıca termin süreleri konusunda oldukça hassasız. Kurduğumuz operasyon ağı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında teslim ediyor, ürünlerimizin arkasında duruyoruz. Bütün bunlar da bize güven ve itibar olarak geri dönüyor” dedi.

“Şeffaf süreçler yönetiyoruz”

Bursa’nın yanı sıra Konya, Kocaeli, Gaziantep başta olmak üzere 20 den fazla şehire ürün gönderdiklerini belirten Kalın, “Biz kalite ve güven odaklı çalışmalarımızla üretim sanayisini önceliyoruz. Bir müşterimizin talebine cevap veremiyorsak onu en doğru adrese yönlendirecek kadar da şeffaf süreçler yönetiyoruz. Bunun sonucunda da kurulduğumuz günden beri asla müşteri kaybı yaşamadık. Tedarikçilerimizle uzun süreli işbirliklerimiz var. Bütün bunları alt alta koyunca önemli bir güven unsuru ortaya çıkıyor ve sonucunda referanslarımızı da gururla internet sitemizde yayımlayabiliyoruz. Henüz genç bir firmayız ve stratejilerimiz doğrultusunda gelişmek için çok çalışıyoruz. Bursa dışındaki illerde yürüttüğümüz faaliyetleri artırarak sektörümüzde pek görülmeyen şubeleşme yoluna gitmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Ticari alandaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da faaliyet yürüttüklerini belirten Bilge Kalın, özellikle çocukların mutlu olacağı projeleri iş ortakları ile birlikte güçlerinin yettiği oranda hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.