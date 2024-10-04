Bim’den dijital katılım bankası adımı! KAP’a açıklama yapıldı

BİM Birleşik Mağazalar zinciri dijital katılım bankasına iştirak çalışmalarına başladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu, 22 Temmuz’da aldığı kararla kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi için araştırma yapılmasına karar vermişti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Eş zamanlı olarak, SPK’dan muhtemel işlemin “Önemli Nitelikte İşlem” olup olmayacağına ilişkin görüş talep edilmiştir. Kurul tarafından yapılacak geri bildirimin İşlem’in akışı bakımından esaslı etkisi olacağı değerlendirilerek, yatırımcıların yanıltılmaması ve işlem akışının doğru belirlenmesi adına aynı tarihte özel durum açıklamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kurul tarafından şirketimize İşlem’in “Önemli Nitelikte İşlem” olmadığına yönelik görüş yazısı iletilmiş olup, Şirketimiz bünyesinde araştırma çalışmalarına devam edilmektedir.”