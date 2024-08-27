Bir firma daha konkordato ilan etti

Türkiye’de ekonomik daralma sanayiyi de kötü etkilemeye başladı. Sanayideki düşüş firmaların borçlarını ödemesini zorlaştırıyor.

Bursa’da önde gelen şirketlerden olan ve borçlarını ödemekte zorluk çeken Aktanoğulları Geri Dönüşüm İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, borçlarını yeniden yapılanma için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvurdu.

Firmanın talebini değerlendiren mahkeme talebi uygun görerek uygun 27 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 3 aylık geçici mühlet verdiğini açıkladı. 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren icra ve iflas takibinden muaf olan firmaya mali konularda uzman konkordato komiseri olarak atandı.

Mahkemenin verdiği karar;