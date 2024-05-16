Birlas Motorsporları 34 yaşında

Birlas Motorsporları, 1990 yılında Yakup Sabancı tarafından kuruldu. Motor sporlarına yüksek ilgisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan girişim, yıllar içinde büyüdü, sektörüne yön veren güçlü bir yapıya dönüştü. Türkiye’nin en kapsamlı lastik hizmetini veren, jantta önemli tedarik merkezi olan Birlas Motorsporları, sektörünün büyümesine de vesile oldu.

Grup içinde yeni şirketlerin ve hizmet alanlarının oluşmasını sağlayan Birlas, bugün 4 şubesi, 3 deposu, Antalya’da da bir lojistik merkeziyle faaliyet yürütüyor. Kardeş şirketi Birlas Garage, Türkiye’nin en kurumsal hasar onarım ve mekanik bakım merkezi olarak hizmet veriyor. Franchise sistemiyle yaygınlaşan Birlas Garage’ın, Türkiye genelinde 28 şubesi var.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Yakup Sabancı’nın, Yönetim Kurulu Başkanvelilliği’ni de lastik ve otomotiv sektörünün duayen ismi Serdar Demirbağ’ın yürüttüğü Birlas Motorsporları’nın 34’üncü yılı münasabetiyle geçtiğimiz günlerde bir kutlama gerçekleşti. Birlas Motorsporları şirketinin İstanbul Seyrantepe’de 1990’da açılan ilk şubesinde gerçekleşen buluşmaya, otomotiv dünyasının tanınmış simaları ile şirket yönetimi katıldı.

Birlas Motor Sporları Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı, 1990 yılından bu yana hep en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını, otomotiv sektörünün gelişimine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Uzun süreli profesyonel iş yaşamının ardından Birlas’a geçen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Demirbağ da şirketin büyümesini sürdürdüğünü dile getirerek, “Hizmet kalitesi açısından baktığımızda çok önemli mesafeler aldığımızı ifade edebilirim. İstihdama da önemli katkılar sunuyoruz. Büyümemizi yeni yatırımlarımızla devam ettireceğiz” diye konuştu.