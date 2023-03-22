BiSU’nun hedefi nitelikli yatırımcılarla ‘unicorn’ olmak

19 Ocak 2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayınlanarak katılma payı ihraç onayı alan BİSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İntegral Girişim Sermaye Portföy Yönetimi tarafından kuruldu. Fonun ilerleyen zamanlarda da BiSU’ya yatırımları devam edecek ve BiSU’nun yüzde 5’ine kadar yatırım yapabilecek. Yedi yıllık bir yatırım süreci olarak tasarlanan fon, olası büyük bir yatırım ya da halka arz durumunda, fona katılan yatırımcılara çıkış hakkı sağlayacak.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, BİSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun tamamen güven ortamı sağlamak için dizayn edilmiş bir model olduğunu ve fonun amacının BiSU’ya yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcıları bir araya getirmek olduğunu söyledi.

250 milyon doları hedefliyoruz

Fonla ilgili SPK onayının 19 Ocak’ta verildiğini söyleyen Ergin Üner, “Yatırımcılarımızdan ilk 10 gün içerisinde 1,25 milyon dolarlık bir yatırım taahhüdü aldık. Ardından hepimizin bildiği gibi, ülkemizi yasa boğan bir deprem felaketi yaşadık. Bu süreçte tabii ki doğal olarak tüm çalışmalarımızı deprem bölgesine kanalize ettik.

Fon ve yatırım konusu bizim için ne kadar önemli olursa olsun, depremin yaralarını sarmayı en büyük öncelik olarak gördük. Dolayısıyla deprem sonrası dönemde, fon çalışmalarımıza ara vererek Integral ve BiSU olarak tüm odağımızı deprem bölgelerindeki ihtiyaçlara yönlendirdik. Bugün 100 milyon dolara ulaşan şirket değerlememizi de yeni büyüme adımlarımızla birlikte yıl sonuna kadar 250 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Katılım payı TL, değerleme USD

BiSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun tasarruflarını uzun vadeli, SPK tarafından denetlenen şeffaf ve güvenilir sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılara hitap ettiğinin altını çizen Ergin Üner, “Fon katılma payları Türk Lirası, ancak fonun girişim sermayesi yatırımlarının değerlemeleri USD olarak belirleniyor.

Bu nedenle fona yatırım yapan yatırımcılar, aslında USD bazlı bir yatırım gerçekleştiriyor. Sadece nitelikli yatırımcıların katılabildiği BiSU GSYF fon katılma payları, fon tasfiye edilmediği sürece fona iade edilemeyecek. Ancak nitelikli yatırımcılar fon katılma paylarını kendi aralarında devretme hakkına sahip olabilecek. Fon katılma paylarının devrinde katılma payı fiyatı, nitelikli yatırımcılar arasında serbestçe belirlenebilecek” diye konuştu.