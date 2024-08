Bodrum The BO Viera Golf Cup Turnuvası tamamlandı

Golf tutkunlarının ve iş dünyasının heyecanla beklediği The BO Viera Golf Turnuvası BESA Holding ana sponsorluğunda gerçekleşti. Bodrum Golf Kulübü tarafından golf sporunu yaygınlaştırmak amacıyla, BESA Holding ana sponsorluğunda düzenlenen The BO Viera Golf Turnuvası'nda golf tutkunları bir araya geldi. İki gün süren turnuva heyecanlı çekişmelere sahne olurken, etkinlik, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri ağırladı. BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci'nin de izleyenler arasında olduğu The BO Viera Golf Turnuvası 2024'e golf tutkunlarının ilgisi yoğun oldu.

‘Bo Golf’ stüdyosunun açılışı yapıldı

Ödül töreni BESA Holding’in Bodrum’daki prestijli projesi The Bo Viera’da düzenlenen etkinlikte, projenin iç mekanında kurulan ‘Bo Golf’ adlı stüdyonun açılışı da yapıldı. Açılışta konuklara yaşatılan interaktif golf deneyimi katılımcılardan tam not aldı. Bo Golf stüdyosunda tüm dünyadan 350 golf sahası paylaşılırken, golf tutkunları interaktif golf keyfini deneyimledi.

Salih Bezci: "Spora destek turizmi de çeşitlendirir"

Törende konuşan BESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, şirket olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak her türlü etkinliğin paydaşı olmayı önemsediklerini belirterek, sporun da bu organizasyonların başında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin spor turizminde önemli yerlere geldiğini, özellikle bölgede düzenlenen golf turnuvalarıyla dünyada kendine önemli bir yer edinme yolunda olduğunu söyleyen Salih Bezci, “Golfe katkı sunmak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da altını çizdiği gibi Bodrum’da turizmin çeşitliliği anlamında da önem taşıyor. 50 yıllık mimarlık yaşamında Ankara başta olmak üzere yurt genelinde konut, iş merkezi, AVM, alt yapı dışında bir iş adamı olarak enerji, bilişim gibi yüzlerce çalışmaya imza attım. Ancak beni en fazla heyecanlandıran ve gençliğimden beri hayalim olan bir proje vardı. Bodrum... The Bo Viera çok şükür benim en büyük hayalimi gerçekleştirmemi sağladı.” dedi.

Törende konuşan BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci ise, BESA Holding olarak Ankara'da 3 büyük projemiz devam ettiğine işaret ederek, "The Bo Viera projemizin de son etabı kısa sürede tamamlanmış olacak. Ayrıca enerji, bilişim, hizmet ve AVM yatırımlarımız da son hızla devam ediyor. Bu yoğun iş temposunda bizleri en fazla rahatlatan etkinliklerden biri de golf. Turnuvaya katılım sağlayan tüm golf severlere, sporculara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bodrum Golf Kulübü yetkililerine, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük, daha güzel organizasyonlara hep birlikte imza atarız.” dedi.

The Bo Viera'da satışlar sürüyor

BESA Holding'in toplam 300 milyon dolarlık yatırımla, Bodrum Gündoğan'da hayata geçirdiği 'The Bo Viera' projesinde satışlar sürüyor. 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan 76 villa, 234 rezidans ve The Bo Vue Curio Collection by Hilton ile bölgenin en prestijli yaşam alanı olmayı hedefleyen proje, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam konsepti sunuyor. 2017 yılında inşaatına başlanan ve oturumun başladığı proje bölgenin en gözde yaşam alanı olmaya aday. The Bo Viera projesi, denize sıfır konseptiyle, şehrin gürültüsünden uzak, huzuru, konforu, estetiği ve işlevselliği bir arada sunan, prestijli bir yaşam vaat ediyor. The Bo Viera, Bodrum'un benzersiz atmosferine uygun dış cephesiyle, bölgenin ünlü turkuaz denizi ve eşsiz plajlarıyla öne çıkan doğasını zenginleştiriyor. Lüks konutlar ve The Bo Vue Curio Collection by Hilton Hotel ile bölge, tatil beldesi olmanın ötesine geçerek, estetik ve lüksü bir araya getiren benzersiz bir yaşam alanı sunuyor.