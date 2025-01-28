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Boeing, geçen yıl 11,83 milyar dolar zarar etti

ABD'nin Batı Yakası'nda fabrika işçilerinin grevi ve şirketin ticari ve savunma birimlerinde yaşanan sorunlar, uçak üreticisi Boeing'in geçen yıl 11,83 milyar dolar zarar etmesine neden oldu.

Haber Merkezi
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Boeing, geçen yıl 11,83 milyar dolar zarar etti
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ABD'nin Batı Yakası'nda işçilerin grevi ve şirketin ticari ile savunma birimlerinde karşılaşılan sorunlar, uçak üreticisi Boeing'in geçtiğimiz yıl 11,83 milyar dolar zarar açıklamasına yol açtı. Bu zarar, şirketin 2020'den bu yana kaydettiği en büyük yıllık zararı oldu.

ABD'li uçak üreticisi, Avrupalı rakibi Airbus karşısında teslimat yarışında geri kalmış ve bir dizi stratejik hatanın ardından düzenleyici kurumlar ile müşterilerin sert suçlamalarına maruz kalmıştı. CEO Kelly Ortberg, şirketin mali ve hukuki sorunlarını çözmeye çalışıyordu.

2010'lu yıllarda rekor kar elde etmişti

2010'lu yıllarda rekor düzeyde kar eden Boeing, en çok satan 737 MAX jetinin iki ölümcül kazasının üretim kalitesi ve güvenlik endişelerine yol açmasının ve uçağın sertifikasyon sürecinde düzenleyicileri yanlış yönlendirdiğine dair iddiaların ardından 2019'dan bu yana 20 milyar dolardan fazla zarar etmişti.

Koronavirüs salgını şirketin mali durumunu daha da kötüleştirirken, 2024'ün başlarında yeni bir 737 MAX uçağının uçuş sırasında panelinin kopması Boeing'i başka bir krizle karşı karşıya bırakmıştı.

Ortberg, geçen yıl meydana gelen uçak kazasının ardından güvenlik endişelerini gidermek için şirketin çalıştığını ve üretim hatalarını çözme konusunda ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Boeing'in savunma, uzay ve güvenlik birimi, 2024 yılının ilk dokuz ayında 3,15 milyar dolar zarar etti. Şirket, geçen hafta yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrekte şirketin zararının Wall Street tahminlerinin neredeyse üç katına çıkarak yaklaşık 4 milyar dolara ulaşacağını duyurmuştu.

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