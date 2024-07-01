Boeing, Spirit AeroSystems'i bünyesine kattı

Boeing, zor durumdaki ABD'li uçak üreticisi Spirit AeroSystems Holdings'i, 4,7 milyar dolar değer biçen hisse başına 37,25 dolar karşılığında geri satın almayı kabul etti.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Spirit'in son bildirilen net borcu da dâhil olmak üzere toplam işlem değeri yaklaşık 8,3 milyar dolar.

Boeing, Boeing-Spirit birleşmesinin kapanmasıyla birlikte Airbus'ın Spirit'in Airbus için gerçekleştirdiği belirli ticari iş paketlerini satın alacağını söyledi.

Spirit'i şirkete geri alma hamlesi, 5 Ocak'ta Spirit tarafından monte edilen gövdenin uçuş sırasında kapı şeklindeki panelini kaybettiği neredeyse felaketle sonuçlanan kazanın ardından geldi.