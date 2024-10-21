bonVeno’dan üniversite öğrencilerine ‘Askıda destek' kampanyası

Okula dönüşle birlikte üniversite öğrencileri için ihtiyaç ve yemek listesi hazırlama telaşı da başladı. Metro Türkiye’nin kalite ve güvencesini mahalle içerisinde son tüketicilere yakın noktalara taşıyan yenilikçi girişimi bonVeno, her öğün için pratik, tüketime hazır yeme içme çözümleri ile market ürünlerini tek bir çatı altında ulaşılabilir fiyatlarla sunarak üniversite öğrencilerinin de yardımcısı oluyor. Üniversite öğrencilerine sunduğu bu dolaylı desteğin yanı sıra Askıda Ne Var sosyal girişimi ile iş birliği gerçekleştiren bonVeno, 2012’den beri her yıl yüzbinlerce üniversite öğrencisine ücretsiz ürün ve hizmet, kültür-sanat-spor etkinlik biletleri, burs, eğitim gibi farklı alanlarda imkanlar sağlayan “Askıda Ne Var”ın alışveriş sponsorluğunu üstlendi.

Hem maddi hem ayni destek sunulacak

Geleceğimiz olan gençlere destek olmayı en önemli sosyal sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade eden bonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, “Üstlendiğimiz sorumlulukla, üniversite eğitimleri için yurtlarına ya da evlerine dönen ancak yeme-içme ve temel ihtiyaç malzemelerini karşılamakta zorlanan öğrencilerimize katkıda bulunmayı istedik. Bu doğrultuda, çeşitli ürün ve hizmetlerin üniversite öğrencilerine ücretsiz ve avantajlı sunulmasını sağlayan Askıda Ne Var girişimi ile bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile çeşitli kampanyalar yürüteceğiz. Hem Metro markalı ürünlerimizi de dahil ederek, mağazalarımızda yer alan çeşitli yiyecek-içecekleri; hem de günlük hayatlarında işe yarayabilecek gıda dışı ürünleri askıya bırakmak gibi çeşitli planlarımız bulunuyor. Oldukça geleneksel olan bu iyilik hareketi ile binlerce öğrencimizin hayatına dokunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ulaşılabilir fiyatlarla çeşitli pratik lezzetler

Çok çeşitli ürünlerin yer aldığı alışveriş listesinin, farklı noktalara uğramadan tek bir markette, üstelik uygun fiyatlarla bulunabilmesini mümkün hale getiren bonVeno, sunduğu pratik ve tadına doyulmaz lezzetlerle de her zaman öğrencilerin yanında. Hemen herkesin olduğu gibi öğrencilerin de ‘bugün ne pişirsem’ ya da anlık olarak ‘ne yesem’ sorunu var. bonVeno öğrencilerin bu sorununa, evlerinde ya da yurtlarında açıp-ısıtıp-yiyebilecekleri ya da bonVeno'nun oturma alanlarında tüketebilecekleri leziz çözümler getiriyor. bonVeno’ya özel hazırlanan makarna ve pilav çeşitleri, pide, pizza, dürüm, sosisli, sandviç gibi lezzetler ve çörek, kruvasan, sütlü, glütensiz çeşitleriyle de birçok tatlı atıştırmalık, öğrencilere diledikleri öğünde eşlik ediyor.