Yerli YETX, odağını yeraltına çevirdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Serbest Bölge’de üretime devam eden Orso Off Road Solutions tarafından üretilen yerli amfibi araç YETX, Kurtul Göleti’nde kurulan parkurda üstlenebileceği kritik görevleri başarıyla gerçekleştirerek su testlerini başarı ile tamamlamıştı. Aracın ihracatına devam ederken yetkinliklerini de her geçen gün geliştirmeye devam eden Orso Off Road Solutions, rotasını yer altına çevirdi.

Bir süre önce ABD’yi vuran Milton kasırgasının ardından kurtarma çalışmalarındaki görüntüleri ile de gündem olan YETX amfibi arazi aracı, yaklaşık 1000 metre derinliğindeki maden sahasına hünerlerini göstermek için Eczacıbaşı Holdinge bağlı Esan Madencilik tesislerinde teste başladı. İlk testte aracın maden sahaları için gelişime açık yönlerin tespitinin yapıldığı belirtilirken, bir sonraki testler için de çok sayıda veri toplandı.

Türkiye’nin yanı sıra dünyada birçok zorlu arazide çok farklı alanlarda kritik görevleri yerine getiren YETX’in yeraltı testlerini tamamlanması ile birlikte yer altı ve yer üstü kaynaklarının keşfi, madenlerdeki lojistik ve insan sevkiyatı gibi stratejik alanlarda görevler üstlenmesi planlanıyor.