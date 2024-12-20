Borsa İstanbul duyurdu: Logo Yazılım'da hisse iptali ve sermaye azaltımı

Borsa İstanbul, Logo Yazılım'ın şirket tarafından geri alımı yapılan 5 milyon nominal değerli hisse senedinin iptal edildiğini ve Logo Yazılım'ın çıkarılmış sermayesinin de 5 milyon TL azaltıldığını duyurdu. CNBC-e'nin haberine göre Teorik fiyat bilgisi de paylaşan Borsa İstanbul 23 Aralık 2024 itibariyle Logo Yazılım için hesaplanan teorik fiyatın 116.73 TL olduğunu açıkladı.

Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"LOGO YAZILIM'ın geri alımı yapılan 5.000.000 TL nominal değerli paylarının iptal edilerek, çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 95.000.000 TL'ye indirileceği KAP'ta duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 21/08/2020 tarih ve Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü gereğince, LOGO YAZILIM paylarının 23.12.2024 tarihi için hesaplanan teorik fiyatı 116,737 TL'dir.

Ayrıca, 23.12.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 95.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %64 olarak dikkate alınacaktır."

Logo Yazılım, dün açıklamıştı

Dün Logo Yazılım tarafından KAP'a yapılan bir açıklamada şirketin geri alım programı kapsamında geri alımını yaptığı 5 milyon TL nominal değerli 500 milyon adet payın, sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi kararı alındığı, bu kapsamda da düzenleyici kurumlar ve bakanlıktan alınan ön izinler sonrasında pay iptalinin 23 Aralık'ta gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Şirketimizin Hisse Geri Alım Programları kapsamında geri alınmış ve çıkarılmış sermayemizin %5'ine karşılık gelen 5.000.000 TL nominal değerli 500.000.000 adet payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi suretiyle, 100.000.00 TL olan çıkarılmış sermayemizin 95.000.000 TL'ye indirilmesi amacıyla düzenlenen Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye'' başlıklı 6'ncı maddesinin tadili hususu, Sermaye Piyasası kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ön izinler akabinde, 18.12.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülmüş olup oy çokluğu ile kabul edilmiş ve 18.12.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu bu payların iptali işlemi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde 23.12.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Logo Yazılım'ın yeni hisse geri alım programı ise 19 Aralık 2024 tarihinde KAP'a duyurulmuştu. Bu duyuruya göre Logo Yazılım, kendi hisse senetlerinde 18 Aralık'taki genel kurul onayından itibaren maksimum 3 yıl vadede, 8 milyon 299 bin 626 lot ve azami 600 milyon TL fon tutarıyla geri alım yapılacağını açıklamıştı.